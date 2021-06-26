أقوى كيراتين لفرد الشعر في المنزل بمكونات طبيعية بسيطة مش هتخطر على بالك والنتيجة مذهلة

هناك عدد كبير للغاية من الفتيات والسيدات التي تعاني من مشكلة تموج الشعر وتجعيده والهيشان والجفاف والتقصف والتكسر، وجميع المشكلات السابقة تجعلها تلجأ إلى الحل الوحيد وهو كيراتين فرد الشعر، ولكن يعتبر الكيراتين الجاهز من أكثر الوصفات المضرة على صحة الشعر، فعلى الرغم من النتائج الفورية والملموسة له من المرة الأولى، وأنه يجعل الشكر كأنه أملس وناعم وحريري، ولكن مع الوقت يتسبب في هلاك ودمار الشعر من الجزور وحتى الأطراف، ويبدأ الشعر في التساقط ومن الصعب جداً أن يعود إلى طبيعته مرة أخرى.

أقوى كيراتين فرد الشعر في المنزل

اتجهت السيدات والفتيات إلى البحث عن كيراتين فرد الشعر الطبيعي في المنزل، بعد أن عانت كثيراً من أضرار المواد الكيماوية للفرد مهما كانت باهظة الثمن أو لها اسم معروف، ففي الأخير تتسبب المواد الكيماوية في أضرار بالغة على الشهر، وتعمل على تكسيره وتقصفه وعدد كبير للغاية من المشكلات فيه، تقدم المكونات الطبيعية فوائد كبيرة جداً للشعر، ومن الممكن أن تكون الفائدة الأكبر والأبرز له هي أنه في حالة عدم تناسب تلك المنتجات مع نوع الشعر فإنها بالتأكيد لن تسبب له الضرر.

كيراتين فرد الشعر بالبيض والزبادي في المنزل

المكونات

كوب من اللبن الزبادي.

3 حبة من البيض.

ملعقتين كبيرتين من المايونيز.

غطاء بلاستيكي للشعر.

طريقة التحضير