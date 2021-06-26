ضعي ملعقة الخميرة لفرد وتنعيم الشعر المجعد شديد الخشونة وجعله كالحرير في 15 دقيقة

من المشاكل الكبيرة التي تسبب إزعاج لبعض من السيدات ويعاني منها الفتيات هو الشعر المجعد أو الشعر المتشابك أو الخشن، وليس الذي يعاني من هذا يكون في عمر صغير بل أن كبار السن ممكن أن يعانون من هذه المشكلة لذلك أن مشكلة الشعر الخشن لا تشترط سن معين حتي يتم علاجها، ولهذا تريد كل إمرأة أن تصل إلي حل أو علاج مناسب لفرد الشعر فقد تجد طرق كثيرة منها إستخدام وصفات طبيعية أو كريمات أو العناية والاهتمام بالشعر أو اللجوء إلي عمل الكرياتين، ولكن مع البحث الجيد سوف تلاحظي أن أفضل استخدام لفرد الشعر الخشن هو استخدام الوصفات الطبيعية، لأن إستعمال الأشياء الأخرى غير صحية وايصا تأثيرها لا يدوم لفترة طويلة من الوقت ولتكن عدة شهور فقط، ولهذا نقدم اليكي وصفة سحرية لفرد الشعر بالخميرة من خلال هذا المقال. مكونات فرد الشعر بالخميرة مكونات فرد الشعر بالخميرة المكونات : كيس واحد من الخميرة الفورية أو ثلاث ملاعق كبيرة منها.

نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من النشا.

إثنان من صفار البيض.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض. طريقة التحضير قومي بتجهيز طبق عميق مناسب وصنع فيه كمية الخميرة الفورية المطلوبة، ثم نضيف السكر وقومي بإضافة الحليب السائل ويفضل أن يكون دافئ، ثم يتم مزج أو خلط الثلاث مكونات مع بعض جيدا وقومي بوضع غطاء علي هذا الطبق، وبعد ذلك قومي بوضع الطبق في مكان دافئ واتركيه في هذا المكان حتي يتم تفاعل الخميرة.

وبعد أن تم تفاعل الخميرة جيدا قومي بإضافة إثنان من صفار البيض مع الاستمرار في الخلط، ثم ضيفي مسحوق النشا وقومي بعد ذلك بإضافة العسل الأبيض، ثم استمري في خلط كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي تحصلي علي مزيج متجانس.

لابد أن تقومي بتنظيف وغسل شعرك جيدا قبل إستعمال هذه الخلطة، وبعد غسل الشعر وتنظيفه قومي بتمشيط شعرك باستخدام مشط خشبي تكون أسنانه واسعة لأن عندما تقومي بوضع هذه الخلطة علي شعرك تصل إلي الجذور.

ضعي هذه الخلطة علي شعرك بأكمله وحتي الأطراف، ثم قومي بوضع غطاء أو قبعه تكون بلاستيكية علي شعرك، ويتم وضع فوطة قطنية مبللة بماء ساخن علي هذه القبعه.

اتركي شعرك وبه هذه الخلطة حوالي ساعة تقريبا، وبعد ذلك قومي بغسل شعرك باستخدام الماء الدافئ والبلسم، ولكي تتمتعي بشعر ناعم زي الحرير عليكي بتكرار هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا. طريقة التحضير الوسوم

من المشاكل الكبيرة التي تسبب إزعاج لبعض من السيدات ويعاني منها الفتيات هو الشعر المجعد أو الشعر المتشابك أو الخشن، وليس الذي يعاني من هذا يكون في عمر صغير بل أن كبار السن ممكن أن يعانون من هذه المشكلة لذلك أن مشكلة الشعر الخشن لا تشترط سن معين حتي يتم علاجها، ولهذا تريد كل إمرأة أن تصل إلي حل أو علاج مناسب لفرد الشعر فقد تجد طرق كثيرة منها إستخدام وصفات طبيعية أو كريمات أو العناية والاهتمام بالشعر أو اللجوء إلي عمل الكرياتين، ولكن مع البحث الجيد سوف تلاحظي أن أفضل استخدام لفرد الشعر الخشن هو استخدام الوصفات الطبيعية، لأن إستعمال الأشياء الأخرى غير صحية وايصا تأثيرها لا يدوم لفترة طويلة من الوقت ولتكن عدة شهور فقط، ولهذا نقدم اليكي وصفة سحرية لفرد الشعر بالخميرة من خلال هذا المقال. مكونات فرد الشعر بالخميرة مكونات فرد الشعر بالخميرة المكونات : كيس واحد من الخميرة الفورية أو ثلاث ملاعق كبيرة منها.

نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من النشا.

إثنان من صفار البيض.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض. طريقة التحضير قومي بتجهيز طبق عميق مناسب وصنع فيه كمية الخميرة الفورية المطلوبة، ثم نضيف السكر وقومي بإضافة الحليب السائل ويفضل أن يكون دافئ، ثم يتم مزج أو خلط الثلاث مكونات مع بعض جيدا وقومي بوضع غطاء علي هذا الطبق، وبعد ذلك قومي بوضع الطبق في مكان دافئ واتركيه في هذا المكان حتي يتم تفاعل الخميرة.

وبعد أن تم تفاعل الخميرة جيدا قومي بإضافة إثنان من صفار البيض مع الاستمرار في الخلط، ثم ضيفي مسحوق النشا وقومي بعد ذلك بإضافة العسل الأبيض، ثم استمري في خلط كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي تحصلي علي مزيج متجانس.

لابد أن تقومي بتنظيف وغسل شعرك جيدا قبل إستعمال هذه الخلطة، وبعد غسل الشعر وتنظيفه قومي بتمشيط شعرك باستخدام مشط خشبي تكون أسنانه واسعة لأن عندما تقومي بوضع هذه الخلطة علي شعرك تصل إلي الجذور.

ضعي هذه الخلطة علي شعرك بأكمله وحتي الأطراف، ثم قومي بوضع غطاء أو قبعه تكون بلاستيكية علي شعرك، ويتم وضع فوطة قطنية مبللة بماء ساخن علي هذه القبعه.

اتركي شعرك وبه هذه الخلطة حوالي ساعة تقريبا، وبعد ذلك قومي بغسل شعرك باستخدام الماء الدافئ والبلسم، ولكي تتمتعي بشعر ناعم زي الحرير عليكي بتكرار هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا. طريقة التحضير

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