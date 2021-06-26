وصفة منع تساقط الشعر بالشاي الأخضر وفوائده الفعالة في التقليل من مشكلات الشعر المختلفة

وصفة منع تساقط الشعر هي أكثر ما يتم البحث عنه من قبل عدد كبير للغاية من الأفراد من الرجال والسيدات الذين يرغبون في العناية بصحة الشعر والتقليل من سقوطه، لأن الأمر في حالة إهماله من الممكن أن يؤدي إلى الصلع المبكر، ومن الممكن أن يتسبب في المظهر السيء لصحة الشعر، وهناك عدد كبير للغاية من الأسباب التي تعمل على تساقط الشعر، من بينها الأدوية والعقارات الطبية، أو الأمراض الوراثية والعوامل البيئية والجينات، كما أن الهرمونات لها دور كبير في الأمر، ولكننا اليوم بصدد الحديث عن مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة للشعر، والتي تعزز من نموه وكثافته بشكل مميز.

وصفة منع تساقط الشعر بالشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أبرز المكونات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في التقليل من تساقط الشعر وتحفيزه على النمو.

المكونات

2 كيس من الشاي الأخضر.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

نقوم بنقع أكياس الشاء الأخضر في الماء المغلي وتركع مغطى طوال الليل. في اليوم التالي يتم وضع محلول الشاي الأخضر في بخاخ، ورش الشعر به. يراعى أن يتغلغل المحلول في الشعر من الجذور وحتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس به جيداً. يترك على الشعر مدة ساعة كاملة وبعدها يغسل بالماء الفاتر. تكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج فعالة وملموسة.

وصفة العسل للتقليل من تساقط الشعر

يعتبر العسل من أهم المكونات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر بشكل مثالي، كما أنه مطهر فعال في تطهير فروة الرأس من البكتريا والجراثيم التي تتسبب في تساقط الشعر، ويعمل العسل على التخلص منها وتحفيزه على النمو.

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

حبة من صفار البيض.

ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

كبسولة من فيتامين هـ.

طريقة التحضير