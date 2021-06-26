طريقه عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري في المنزل بطريه سهله وسريعه حيث تعد من أشهى الوجبات التي يحبها جميع أفراد الأسرة وهى وجبة مفيدة ومغذية لاحتوائها على الجمبري حيث أنه مصدر غنى بالبروتينات والمعادن والفيتامينات المهمة مثل الفسفور والكلسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ كما أن الحليب له قيمة غذائية عالية وتعد وجبة سهلة وسريعة التحضير ولا تحتاج إلى مجهود لتحضيرها ولاتخذ وقتا طويلا لإعدادها ويمكن تقديمها في العزومات حيث تعطى السفرة مذاق خاص ومميز ويمكن تقديمها بجانب شوربة السي الفود والجمبري المقلى والأنواع المختلفة من الأسماك بجانب السلطات المختلفة مثل الثومية والكولسلو ويمكنك عملها في المنزل بكل سهولة وبمكونات سهلة وبسيطة وسوف نقدم في هذا المقال طريقه عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري. المقادير المطلوبة لعمل مكرونة وايت صوص بالجمبري نصف كيلو من الجمبري حجم وسط .

نصف كيلو من المكرونة الفيتوتشينى المسلوقة.

2 كوب من كريمة الطهي .

2كوب من الحليب.

كوب جبن بارميزان مبشورة أو جبن شيدر.

3 فصوص من الثوم المفروم .

2 ملعقة كبيرة من الزيت .

2 ملعقة كبيرة من الزبدة .

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الريحان الجاف .

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف .

ملعقة صغيرة من الملح .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق . طريقة تحضير مكرونة وايت صوص بالجمبري في طاسة عميقة على النار نقوم بإضافة 2 ملعقة من الزيت و2 قطعة من الزبدة ونتركها على نار هادئة حتى تمام الذوبان ثم نضيف الثوم المفروم ونشوحه حتى يأخذ لونا ذهبيا ثم نضيف الجمبري ونقلب ونتركه على نار عالية حتى ينضج يجف تماما من السوائل .

نقوم بإضافة 2 ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب ثم نضيف 2 كوب من الحليب مع استمرار التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ثم نضيف الزعتر والملح والفلفل ونقلب ثم نضيف كريمة الطهي والبصل البودر والجبن الموتزريلا والجبن البارميزان ونقلب حتى الغليان .

نقوم بإضافة المعكرونة المسلوقة ويجب أن تكون المعكرونة نصف سوا حتى تكمل نضجها في الصوص إلى الصوص الأبيض ونقلب لمدة 3 دقائق تقريبا .

ثم نقوم بتفريغها في إناء التقديم وتزيينها بالبقدونس والجبن الموتزريلا اللذيذة . المقادير المطلوبة لعمل مكرونة وايت صوص بالجمبريطريقة تحضير مكرونة وايت صوص بالجمبري الوسوم

طريقه عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري في المنزل بطريه سهله وسريعه حيث تعد من أشهى الوجبات التي يحبها جميع أفراد الأسرة وهى وجبة مفيدة ومغذية لاحتوائها على الجمبري حيث أنه مصدر غنى بالبروتينات والمعادن والفيتامينات المهمة مثل الفسفور والكلسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ كما أن الحليب له قيمة غذائية عالية وتعد وجبة سهلة وسريعة التحضير ولا تحتاج إلى مجهود لتحضيرها ولاتخذ وقتا طويلا لإعدادها ويمكن تقديمها في العزومات حيث تعطى السفرة مذاق خاص ومميز ويمكن تقديمها بجانب شوربة السي الفود والجمبري المقلى والأنواع المختلفة من الأسماك بجانب السلطات المختلفة مثل الثومية والكولسلو ويمكنك عملها في المنزل بكل سهولة وبمكونات سهلة وبسيطة وسوف نقدم في هذا المقال طريقه عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري. المقادير المطلوبة لعمل مكرونة وايت صوص بالجمبري نصف كيلو من الجمبري حجم وسط .

نصف كيلو من المكرونة الفيتوتشينى المسلوقة.

2 كوب من كريمة الطهي .

2كوب من الحليب.

كوب جبن بارميزان مبشورة أو جبن شيدر.

3 فصوص من الثوم المفروم .

2 ملعقة كبيرة من الزيت .

2 ملعقة كبيرة من الزبدة .

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الريحان الجاف .

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف .

ملعقة صغيرة من الملح .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق . طريقة تحضير مكرونة وايت صوص بالجمبري في طاسة عميقة على النار نقوم بإضافة 2 ملعقة من الزيت و2 قطعة من الزبدة ونتركها على نار هادئة حتى تمام الذوبان ثم نضيف الثوم المفروم ونشوحه حتى يأخذ لونا ذهبيا ثم نضيف الجمبري ونقلب ونتركه على نار عالية حتى ينضج يجف تماما من السوائل .

نقوم بإضافة 2 ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب ثم نضيف 2 كوب من الحليب مع استمرار التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ثم نضيف الزعتر والملح والفلفل ونقلب ثم نضيف كريمة الطهي والبصل البودر والجبن الموتزريلا والجبن البارميزان ونقلب حتى الغليان .

نقوم بإضافة المعكرونة المسلوقة ويجب أن تكون المعكرونة نصف سوا حتى تكمل نضجها في الصوص إلى الصوص الأبيض ونقلب لمدة 3 دقائق تقريبا .

ثم نقوم بتفريغها في إناء التقديم وتزيينها بالبقدونس والجبن الموتزريلا اللذيذة . المقادير المطلوبة لعمل مكرونة وايت صوص بالجمبريطريقة تحضير مكرونة وايت صوص بالجمبري

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