مفعول سحري لمقشر الجسم المنزلي لإزالة الجلد الميت وتبييض المناطق الداكنة في الجسم كله

الجلد الميت من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء، وخصوصًا في فصل الشتاء، فتنزعج النساء عن طرق للتخلص من الجلد الميت فتستخدم منتجات العناية بالجلد، والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، قد تسبب العديد من المشكلات مثل الحساسية أو احمرار الجلد، ولكن توجد العديد من المقشرات الطبيعية التي تقوم بإزالة الجلد الميت، دون أن تسبب أي أضرار على البشرة، وسوف نتناول بعض المقشرات الطبيعية في مقالنا هذا.

تتنوع أنواع المقشرات الطبيعية التب تعمل على إزالة الجلد الميت، وجميعها بمكونات طبيعية آمنة ولا تسبب أي ضرر للبشرة، وجميعها موجودة في البيت أو عند العطار.

مقشر الشوفان

مكونات المقشر

3 ملاعق كبيرة من الشوفان الخشن.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض الطبيعي.

وعاء صغير للخلط.

طريقة إعداد وتحضير مقشر الشوفان

في وعاء صغير يتم مزج الشوفان مع عسل النحل الأبيض الطبيعي، حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

بعدها يتم فرد المقشر على المنطقة المراد إزالة الجلد الميت منها.

بعد ذلك يتم عمل حركات دائرية لتوزيع المقشر على الجسم.

يتم ترك المقشر على الجسم لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم فرك المقشر بحركات دائرية لإزالته.

بعدها يتم غسل الجسم بالماء الدافئ، وتجفيفها جيدًا.

بعد ذلك يتم ترطيب المنطقة بماء الورد الطبيعي أو زيت الزيتون.

يتم تطبيق مقشر الشوفان والعسل لمدة 3 مرات في الأسبوع، وخلال شهر ستلاحظين أن الجلد الميت اختفي تمامًا.

مكونات المقشر

ربع كوب من زيت جوز الهند الخام.

كوب من السكر الخشن.

طريقة تحضير واستخدام المقشر