مفعول سحري لمقشر الجسم المنزلي لإزالة الجلد الميت وتبييض المناطق الداكنة في الجسم كله

الجلد الميت من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء، وخصوصًا في فصل الشتاء، فتنزعج النساء عن طرق للتخلص من الجلد الميت فتستخدم منتجات العناية بالجلد، والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، قد تسبب العديد من المشكلات مثل الحساسية أو احمرار الجلد، ولكن توجد العديد من المقشرات الطبيعية التي تقوم بإزالة الجلد الميت، دون أن تسبب أي أضرار على البشرة، وسوف نتناول بعض المقشرات الطبيعية في مقالنا هذا.مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت
تتنوع أنواع المقشرات الطبيعية التب تعمل على إزالة الجلد الميت، وجميعها بمكونات طبيعية آمنة ولا تسبب أي ضرر للبشرة، وجميعها موجودة في البيت أو عند العطار.
مقشر الشوفان
مكونات المقشر
- 3 ملاعق كبيرة من الشوفان الخشن.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض الطبيعي.
- وعاء صغير للخلط.
طريقة إعداد وتحضير مقشر الشوفان
- في وعاء صغير يتم مزج الشوفان مع عسل النحل الأبيض الطبيعي، حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- بعدها يتم فرد المقشر على المنطقة المراد إزالة الجلد الميت منها.
- بعد ذلك يتم عمل حركات دائرية لتوزيع المقشر على الجسم.
- يتم ترك المقشر على الجسم لمدة نصف ساعة.
- بعدها يتم فرك المقشر بحركات دائرية لإزالته.
- بعدها يتم غسل الجسم بالماء الدافئ، وتجفيفها جيدًا.
- بعد ذلك يتم ترطيب المنطقة بماء الورد الطبيعي أو زيت الزيتون.
- يتم تطبيق مقشر الشوفان والعسل لمدة 3 مرات في الأسبوع، وخلال شهر ستلاحظين أن الجلد الميت اختفي تمامًا.
مكونات المقشر
- ربع كوب من زيت جوز الهند الخام.
- كوب من السكر الخشن.
طريقة تحضير واستخدام المقشر
- يتم إذابة زيت جوز الهند الخام على حمام بخار، حتى يصبح سائل.
- بعدها يتم تركه حتى يبرد قليلًا.
- بعد ذلك يتم مزج السكر الخشن مع زيت جوز الهند، حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- بعدها يتم عمل حمام بخار للجسم كله، حتى تتفتح مسام البشرة.
- بعد ذلك يتم فرد المقشر على الجسم، وتوزيعه جيدًا.
- يترك المقشر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الجسم بالماء الدافئ ويرطب جيدًا بماء الورد أو زيت الورد الطبيعي.
الوسوم
الجلد الميت من المشكلات التي تواجه الكثير من النساء، وخصوصًا في فصل الشتاء، فتنزعج النساء عن طرق للتخلص من الجلد الميت فتستخدم منتجات العناية بالجلد، والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، قد تسبب العديد من المشكلات مثل الحساسية أو احمرار الجلد، ولكن توجد العديد من المقشرات الطبيعية التي تقوم بإزالة الجلد الميت، دون أن تسبب أي أضرار على البشرة، وسوف نتناول بعض المقشرات الطبيعية في مقالنا هذا.مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت
تتنوع أنواع المقشرات الطبيعية التب تعمل على إزالة الجلد الميت، وجميعها بمكونات طبيعية آمنة ولا تسبب أي ضرر للبشرة، وجميعها موجودة في البيت أو عند العطار.
مقشر الشوفان
مكونات المقشر
- 3 ملاعق كبيرة من الشوفان الخشن.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض الطبيعي.
- وعاء صغير للخلط.
طريقة إعداد وتحضير مقشر الشوفان
- في وعاء صغير يتم مزج الشوفان مع عسل النحل الأبيض الطبيعي، حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- بعدها يتم فرد المقشر على المنطقة المراد إزالة الجلد الميت منها.
- بعد ذلك يتم عمل حركات دائرية لتوزيع المقشر على الجسم.
- يتم ترك المقشر على الجسم لمدة نصف ساعة.
- بعدها يتم فرك المقشر بحركات دائرية لإزالته.
- بعدها يتم غسل الجسم بالماء الدافئ، وتجفيفها جيدًا.
- بعد ذلك يتم ترطيب المنطقة بماء الورد الطبيعي أو زيت الزيتون.
- يتم تطبيق مقشر الشوفان والعسل لمدة 3 مرات في الأسبوع، وخلال شهر ستلاحظين أن الجلد الميت اختفي تمامًا.
مكونات المقشر
- ربع كوب من زيت جوز الهند الخام.
- كوب من السكر الخشن.
طريقة تحضير واستخدام المقشر
- يتم إذابة زيت جوز الهند الخام على حمام بخار، حتى يصبح سائل.
- بعدها يتم تركه حتى يبرد قليلًا.
- بعد ذلك يتم مزج السكر الخشن مع زيت جوز الهند، حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- بعدها يتم عمل حمام بخار للجسم كله، حتى تتفتح مسام البشرة.
- بعد ذلك يتم فرد المقشر على الجسم، وتوزيعه جيدًا.
- يترك المقشر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الجسم بالماء الدافئ ويرطب جيدًا بماء الورد أو زيت الورد الطبيعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفعول سحري لمقشر الجسم المنزلي لإزالة الجلد الميت وتبييض المناطق الداكنة في الجسم كله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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