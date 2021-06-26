طريقة عمل صابونة لبان الذكر الطبيعية لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة ومحاربة الشيخوخة

صابونة لبان الذكر ، من أجود أنواع الصابون التي تستخدم في علاج جميع مشاكل البشرة، حيث تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة في الجسم، وتحارب ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، بسبب احتوائها على الكولاجين الطبيعي الذي يجعل البشرة نضرة وناعمة وخالية من التجاعيد، كما تعمل على إخفاء العروق الزرقاء التي تظهر على الجلد، وتعمل على سد المسامات المفتوحة، وتعالج تشقق الجلد، وتزيل البقع البنية التي تنتج من حبوب الشباب، وتعالج آثار الحروق، وهناك أنواع كثيرة من الصابون الطبيعي مثل صابونة الكركم، وصابونة البقدونس، وصابونة الفحم، وكل هذه الأنواع لها فوائد كبيرة للبشرة، ولا تحتوي على أي مواد كيميائية تضر بالبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة لبان الذكر التي تحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي يعالج مشاكل البشرة الدهنية والجافة.

مكونات صابونة لبان الذكر

تحتوي هذه الصابونة على العديد من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة وتعالج أغلب مشاكلها وهى كما يأتي:-

جلسرين جامد.

2 ملعقة صغيرة من مطحون لبنان الذكر.

ملعقة صغيرة من مطحون الشاي الأخضر.

زيت جوز هند

جلسرين سائل.

زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من ماء ورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة لبان الذكر التي تحتوي على كولاجين طبيعي يعالج جميع مشاكل البشرة وهى كما يأتي:-

نقوم بتذويب الجلسرين الجامد في حمام ساخن، ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، ثم نضيف الجلسرين السائل، ثم نضيف ملعقة صغيرة من مطحون الشاي الأخضر، ونضيف 2 ملعقة صغيرة من مطحون لبان الذكر، ونحرك الخليط بشكل جيد حتى تذوب جميع المكونات. نضع الخليط في الميكروويف مدة عشر ثواني حتى ينحل لبنان الذكر الذي تراكم على بعضه، ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد. نحضر قالب صابون، ثم نرشه بالكحول، ثم نضع خليط صابون لبان الذكر، ونرش أعلى القالب بالكحول حتى نتخلص من الفقاقيع. نتركها بالقالب مدة يوم كامل حتى تجف تماماً، ثم نقوم باستخدامها عند الاستحمام.

فوائد صابونة لبنان الذكر

يحتوي هذا النوع من الصابون على فوائد كبيرة تعالج أغلب المشاكل التي توجد بالبشرة وهى كما يأتي:-