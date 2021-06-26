أقوي وصفة كيراتين منزلي رهيب لفرد وتنعيم الشعر بمكونات آمنة وطبيعية والنتيجة فورية

وصفة الكيراتين المنزلي لفرد وتنعيم الشعر، يرغب العديد من أصحاب الشعر المجعد في الحصول على شعر ناعم وأملس لسهولة تصفيفه والحصول على شكل جذاب، ولذلك يتجهون إلى البروتين والكيراتين في صالونات التجميل المختلفة، وعلى الرغم من حصولهم على شعر ناعم إلا أنه مع الوقت يسبب تلف الشعر ويدمره، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفة الكيراتين المنزلي يساعد على تنعيم الشعر ويتم تحضيره بمكونات طبيعية آمنة تماماً على الشعر وتغذيه.
نقدم لكم من خلال هذه المقالة وصفة جبارة لفرد الشعر، ومن الجدير بالذكر أن وصفة الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر فعاله ومجربة حيث أنها تزيد من حيوية الشعر وتساعد على تقويته وأيضا يعالج التقصف والتساقط نهائيا، لذا تابعوا موقعنا هذا لكي يصلكم كل جديد عن طرق العناية ببشرتك وشعرك بأبسط الوصفات المنزلية.كيراتين منزلي لتنعيم الشعر
نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه المكونات:
- أربعة ملاعق كبار من المايونيز.
- ثمرتين من الأفوكادو.
- نقوم بتقشير حبات الأفوكادو بشكل جيد، وبعد ذلك نهرسها حتى نحصل على معجون ناعم.
- نضيف المايونيز إلى مهروس الأفوكادو ونقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات قوام ناعم ومتماسك.
- نقوم بتوزيع هذه العجينة على الشعر كله ونغطيه لمدة نصف ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو.
- ونكرر الماسك مرتين في الأسبوع لأسرع النتائج.
مكونات وصفة الكيراتين:
- نصف كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون حسب الرغبة.
- نصف كوب من جل الصبار الطبيعي.
طريقة استخدام وصفة الكيراتين:
- نقوم بتسخين الزيت الطبيعي المستخدم على النار، ثم نضعه في بولة.
- نقوم بإضافة جل الصبار إلى الزيت، ونقلب المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد.
- بعد أن تتجانس المكونات مع بعضها نقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.
- نترك الخليط على الشعر لمدة 40 دقيقة على الأقل.
- بعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً.
- يجب تكرار تطبيق الماسك مرة أسبوعياً على الأقل والانتظام عليها للحصول على النتيجة المطلوبة.
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وصفة الكيراتين المنزلي لفرد وتنعيم الشعر، يرغب العديد من أصحاب الشعر المجعد في الحصول على شعر ناعم وأملس لسهولة تصفيفه والحصول على شكل جذاب، ولذلك يتجهون إلى البروتين والكيراتين في صالونات التجميل المختلفة، وعلى الرغم من حصولهم على شعر ناعم إلا أنه مع الوقت يسبب تلف الشعر ويدمره، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفة الكيراتين المنزلي يساعد على تنعيم الشعر ويتم تحضيره بمكونات طبيعية آمنة تماماً على الشعر وتغذيه.
نقدم لكم من خلال هذه المقالة وصفة جبارة لفرد الشعر، ومن الجدير بالذكر أن وصفة الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر فعاله ومجربة حيث أنها تزيد من حيوية الشعر وتساعد على تقويته وأيضا يعالج التقصف والتساقط نهائيا، لذا تابعوا موقعنا هذا لكي يصلكم كل جديد عن طرق العناية ببشرتك وشعرك بأبسط الوصفات المنزلية.كيراتين منزلي لتنعيم الشعر
نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه المكونات:
- أربعة ملاعق كبار من المايونيز.
- ثمرتين من الأفوكادو.
- نقوم بتقشير حبات الأفوكادو بشكل جيد، وبعد ذلك نهرسها حتى نحصل على معجون ناعم.
- نضيف المايونيز إلى مهروس الأفوكادو ونقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات قوام ناعم ومتماسك.
- نقوم بتوزيع هذه العجينة على الشعر كله ونغطيه لمدة نصف ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو.
- ونكرر الماسك مرتين في الأسبوع لأسرع النتائج.
مكونات وصفة الكيراتين:
- نصف كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون حسب الرغبة.
- نصف كوب من جل الصبار الطبيعي.
طريقة استخدام وصفة الكيراتين:
- نقوم بتسخين الزيت الطبيعي المستخدم على النار، ثم نضعه في بولة.
- نقوم بإضافة جل الصبار إلى الزيت، ونقلب المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد.
- بعد أن تتجانس المكونات مع بعضها نقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.
- نترك الخليط على الشعر لمدة 40 دقيقة على الأقل.
- بعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً.
- يجب تكرار تطبيق الماسك مرة أسبوعياً على الأقل والانتظام عليها للحصول على النتيجة المطلوبة.
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