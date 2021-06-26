الكبدة الاسكندراني علي أصولها بكل تكاتها و أسرارها ولا داعى لشرائها من الخارج مجدداً

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، الكبدة الأسكندراني من الوجبات التي يكون عليها إقبال كبير من الناس الذين يكون لديهم رغبة في تناولها، وهذا لأنها ذات مذاق رائع ومختلف، كما أنها تعتبر من الأكلات السريعة والمفيدة التي قد يلجأ إليها الكثير في حالة الرغبة في تجديد الوجبات، ولهذا سنوضح طريقة إعداد الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم تماماً، وسر نكهة كبدة الشارع ولكن مع ضمان جودتها ونظافتها، أبهري بها ضيوفك وكافة أفراد أسرتك، وبمكونات اقتصادية 100%، تابعي معنا هذا المقال عبر موقع ثقفني. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المكونات: كبدة بمقدار واحد كيلو.

زيت نباتي بمقدار أربع ملاعق حجم كبير.

عصير ليمون بمقدار ثلاث ملاعق حجم كبير.

ثوم مهروس بمقدار ملعقة حجم صغير.

كزبرة ناشفة بمقدار نصف ملعقة حجم صغير.

رشة من الكمون.

ملح.

فلفل أسمر.

فلفل أخضر بمقدار ربع كيلو.

خل بمقدار ملعقتين حجم كبير. خطوات عمل الكبدة الأسكندراني مثل المطاعم نقطع الكبدة لشرائح رفيعة والفلفل الأخضر لمكعبات حجم صغير جداً، ثم نضع قدر على النار ونسكب به الزيت وننتظر لحين أن يصبح ساخن.

وبعدها نضع الثوم ونقلبه حتى يصبح ذات لون أصفر ويصل لمرحلة أن يذبل تماما ولكن بدون أن يحترق.

ثم نضع الكبدة ومعها الكمون والخل والفلفل الأسمر والكزبرة والملح، وتقلب جيداً وبعدها نقوم بإضافة الفلفل الأخضر.

نستمر بالتقليب بين الحين والأخر حتى تنضج الكبدة بالكامل وتصبح جاهزة للتناول.

نبدأ بتقديمها في أطباق وإضافة عصير الليمون عليها، وتقديم معها خبز بلدي وسلطة.

أو عمل سندوتشات بالخبز الفينو وأيضاً وضع عليها عصير الليمون وتقديمها مع المخلل.

ويمكن تقديمها بجانب الأرز أو المكرونة بالصلصة، وهذا يكون حسب الرغبة من المهم وضع عصير الليمون بعد تمام نضج الكبدة. خطوات عمل الكبدة الأسكندراني مثل المطاعم تعد الكبدة واحدة من افضل الأكلات وخاصة للأشخاص اللذين يعانون من الأنيميا أو فقدان الحديد بالجسم، فهى تحتوى على كمية كبيرة من الحديد، ودائماً ما ينصح الأطباء بتناولها بجانب الليمون حتى يسهل من أمتصاص الجسم للحديد، هذا إلى جانب أنها وجبة شهية المذاق، يحبها الجميع ويقبلون على تناولها سواء كانوا صغاراً أو كبار. الوسوم

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني، الكبدة الأسكندراني من الوجبات التي يكون عليها إقبال كبير من الناس الذين يكون لديهم رغبة في تناولها، وهذا لأنها ذات مذاق رائع ومختلف، كما أنها تعتبر من الأكلات السريعة والمفيدة التي قد يلجأ إليها الكثير في حالة الرغبة في تجديد الوجبات، ولهذا سنوضح طريقة إعداد الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم تماماً، وسر نكهة كبدة الشارع ولكن مع ضمان جودتها ونظافتها، أبهري بها ضيوفك وكافة أفراد أسرتك، وبمكونات اقتصادية 100%، تابعي معنا هذا المقال عبر موقع ثقفني. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المكونات: كبدة بمقدار واحد كيلو.

زيت نباتي بمقدار أربع ملاعق حجم كبير.

عصير ليمون بمقدار ثلاث ملاعق حجم كبير.

ثوم مهروس بمقدار ملعقة حجم صغير.

كزبرة ناشفة بمقدار نصف ملعقة حجم صغير.

رشة من الكمون.

ملح.

فلفل أسمر.

فلفل أخضر بمقدار ربع كيلو.

خل بمقدار ملعقتين حجم كبير. خطوات عمل الكبدة الأسكندراني مثل المطاعم نقطع الكبدة لشرائح رفيعة والفلفل الأخضر لمكعبات حجم صغير جداً، ثم نضع قدر على النار ونسكب به الزيت وننتظر لحين أن يصبح ساخن.

وبعدها نضع الثوم ونقلبه حتى يصبح ذات لون أصفر ويصل لمرحلة أن يذبل تماما ولكن بدون أن يحترق.

ثم نضع الكبدة ومعها الكمون والخل والفلفل الأسمر والكزبرة والملح، وتقلب جيداً وبعدها نقوم بإضافة الفلفل الأخضر.

نستمر بالتقليب بين الحين والأخر حتى تنضج الكبدة بالكامل وتصبح جاهزة للتناول.

نبدأ بتقديمها في أطباق وإضافة عصير الليمون عليها، وتقديم معها خبز بلدي وسلطة.

أو عمل سندوتشات بالخبز الفينو وأيضاً وضع عليها عصير الليمون وتقديمها مع المخلل.

ويمكن تقديمها بجانب الأرز أو المكرونة بالصلصة، وهذا يكون حسب الرغبة من المهم وضع عصير الليمون بعد تمام نضج الكبدة. خطوات عمل الكبدة الأسكندراني مثل المطاعم تعد الكبدة واحدة من افضل الأكلات وخاصة للأشخاص اللذين يعانون من الأنيميا أو فقدان الحديد بالجسم، فهى تحتوى على كمية كبيرة من الحديد، ودائماً ما ينصح الأطباء بتناولها بجانب الليمون حتى يسهل من أمتصاص الجسم للحديد، هذا إلى جانب أنها وجبة شهية المذاق، يحبها الجميع ويقبلون على تناولها سواء كانوا صغاراً أو كبار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكبدة الاسكندراني علي أصولها بكل تكاتها و أسرارها ولا داعى لشرائها من الخارج مجدداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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