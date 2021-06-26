عمل كرياتين قوي ومدهش لفرد الشعر بطريقة طبيعية في البيت

كرياتين قوي ومدهش لفرد الشعر، بمجرد وضع هذا العنوان على أي مؤشر بحث تظهر لك وصفة الموز في المؤشرات الأولي فهي من أنجح الوصفات في دائرة فرد الشعر أي أنها تعد مصباح علاء الدين لتحقق حلم الشعر الناعم كالحرير لدي الكثير من النساء اللواتي يعانون من الشعر المجعد والخشن ويخافون من الدخول في مجال المواد الكيميائية لعدم قدرتهم على تكلفة هذا الأمر وخوفهم من النتائج التي تحدث عنها بعض مجري الكرياتين والبروتين وغيرهم من وسائل فرد الشعر.

كرياتين قوي ومدهش لفرد الشعر

من خلال البحث المتواصل في مجال الوصفات الطبيعية تم التعرف على عدد كبير جدًا من المواد الرانبية التي تساعد في فرد الشعر مثل الموز والبطاطا والنشا وغيرها من المواد الأخرى ولكن أكثر المواد ناجح هو الموز.

وصفة كرياتين الموز لفرد الشعر بصورة طبيعية

مكونات كيراتين الموز

4 حبات من الموز.

1 بيضة.

2 ملعقة من الزبادي.

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

2 حبة من فيتامين “إ”.

مقدار من البلسم الخاص بك.

في البداية يجب التنبيه أن هذه الوصفة توضع على شعر جاف.

إحضري إناء عميق قومي بهرس الموز باستخدام الشوكة حتى تصبح ذو قوامي كريمي.

في إناء أخر قومي بخفق البيضة جيدًا ثم قومي بإضافة الزبادي عليه وقلبيهم جيدًا حتي يمتزجون.

إضافة الزيوت السابقة على الموز المهرس وقلبي جيدًا.

إخلطي البيض مع خليط الموز مع إضافة حبوب الفيتامين مع التقليب الجيد حتى يتكون معاكِ كريم.

قومي بتقسيم الشعر وابدئي في توزيع الكريم على شعرك من الجذور حتى الأطراف م التدليك الخفيف لفروة الرأس.

اتركي الكريم لمدة لا تقل عن ساعه ثم قومي بشطف الشعر بالماء الفاتر وتمتعي بشعر ناعم كالحرير.

طريقة التحضيروصفة كرايتن بذر الكتان وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقتان من بذر الكتان

خمس ملاعق من زيت الزيتون

ربع لتر من الماء

طريقة التحضير: