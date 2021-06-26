طريقة عمل كرات البسبوسه بجوز الهند بطعم رائع في المنزل

طريقة عمل كرات البسبوسه، تعتبر من أكثر الحلويات الشهية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال بدلا من شراء الحلاوة الجاهزة يمكن تجهيزها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج الكثير من الخطوات عند تجهيزها فى المنزل، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل كرات البسبوسه في المنزل.

عمل كرات البسبوسة

كما ذكرنا أن كرات البسبوسه من أشهى الحلويات التي تصنع من سميد البسبوسة ومكونات آخرى لها فوائد كثيرة تعطي الجسم الطاقة اللازمة للجسم، اليكم المكونات.

علبة من القشطة

كوب من الزبادي

ربع كوب من جوز الهند

2 كوب من السميد

بندق محمص ولوز قطر

نصف كوب من السمنة

نصف كوب سكر.

أولا نبدأ بتجهيز وعاء ونضع فيه السميد والبيكنج باودر وتقلب المكونات ثم نضع السمنة والزبادي ونضيف إليها القشطة والسكر مع التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيداً ثم نضيف جوز الهند ويقلب جيداً.

في الخطوة التالية نقوم بوضع الخليط في قوالب صغيرة ثم نضعها في الفرن بعد تسخين قبلها بـ 15 دقيقة ونضيف إليها البندق واللوز بعد أن ينضج ثم ونضيف عليها القطر ونقوم بوضعها فى أطباق التقديم تناولها.

طريقة تجهيز كرات البسبوسةطريقة عمل كب البسبوسة

تعتبر من أشهى الحلويات التي يحب الأطفال تناولها وهي من الحلوى الخفيفة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص ولا تحتاج الكثير من المكونات لأنها مفيدة لصحة الجسم وتمد الجسم بالعديد من العناصر الهامة ولا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها بالمكونات المتوفرة في المنزل، لهذا سوف نوضح لكم كيفية المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيزها.

المكونات

ملعقتين من البيكنج باودر

نصف كوب من الزبدة

كوب من الزبادي

اثنين كوب من طحين البسبوسة

ثلاثة أرباع كوب من السكر

جوز هند

2 كوب من الماء والسكر للشربات

طريقة التحضير

يتم تجهيز المكونات مع بعضها وتقلب جيداً ثم نضعها في صينية الكب كيك ونضعها في الفرن حتى تنضج ويحمر الوجه ثم نضع العسل عليه ونضيف المكسرات وجوز الهند ويتم تقديمها وتناولها بجانب الشاي أو الحليب أو العصائر الطبيعية