طريقة عمل كيكة العسل الروسية” الراشن كيك” مثل أشهر محلات الحلواني

طريقة عمل كيكة العسل الروسية، نتحدث اليوم عن طريقة عمل كيكة العسل الروسية التي يعود أصلها إلى طباخ روسي كان يريد إثارة إعجاب الملكة اليزابيث التي لا تحب طعم العسل، لذلك قام بتحضير هذه الكعكة التي أحبتها اليزابيث لدرجة كبيرة كما أنها لم تلاحظ وجود العسل من فرط جمال طعمها، وبذلك انتشرت هذه الكعكه وعرفت في الكثير من دول العالم.

طريقة عمل كيكة العسل الروسية

يوجد الكثير من أنواع الكيك وبمختلف النكهات، ومن أهم أنواع الكيك” الكيك بالبرتقال، الكيك بالفانيليا، الكيكة بالزبادي كيكة البسكويت الباردة” وغيرهم، ولكن تختلف كيكة العسل عنهم نظراً لمذاقها وقوامها المميز للغاية حيث أنها جعلت كل من يتذوقها يريد تناولها بشكل دائم، فهى من أنواع الكيك المناسب لتقديمه فى المناسبات كالأفراح وأعياد الميلاد، ونجد أن ثمن كيكة العسل باهظة الثمن فى محلات الحلواني، لذلك سنوفر إليكم عبر هذا المقال أسهل طريقة لعمل كيكة العسل في البيت بمكونات بسيطة.

المقادير:

عسل بمقدار 4 ملاعق كبيرة.

سكر.

زبدة.

3 بيضات.

بيكنج بودر.

دقيق بمقدار 3 أكواب.

كريمة حامضة.

سكر بودرة.

كريمة مخفوقة.

يمكنك وضع السكر والزبدة والعسل في قدر على نار متوسطة مع تحريكها بشكل جيد حتى تتجانس، ثم نرفع القدر عن النار ونضيف البيض ونستمر بالخفق.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق مع الاستمرار في التقليب، ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى 9 أقسام مع فردها وتوزيعها داخل صينية، ثم قومي بخبزها على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة خمس دقائق فقط.

ثم قومي بخفق السكر والكريمة الحامضة مع إضافة كريمة المخفوقة والتقليب جيداً.

بعد ذلك قومي بصف العجينة في القالب المخصص للكيك مع دهنها بمزيج الكريمة مع العجينة بأكملها حتى تنتهي، ووضع طبقة من هذا الخليط داخل الطبقات.

ثم تقوم بتغليف الكيك عن طريق مزيج الكريمة والقليل من الخبز أو البسكويت المطحون على الوجه ثم تقوم بإدخالها إلى الثلاجة لمدة ساعتين كحد أدنى حتى يتماسك قبل التقديم.

أحضري أطباق التقديم وضعي فيها كيكة العسل الروسية مزينة بالقليل من الشيكولاته المبشورة أو بقطعة من شمع العسل.

خطوات تحضير كيكة العسل