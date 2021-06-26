طريقة عمل مخلل الطرشى بانواعة فى البيت

مخلل البلدى، هو استخدام انواع معينة من الخضار تضع فى محلول ماء وملح وبطريقة معينة واضافات اخرى يتحول الخضار الى مخلل، تخليل يضبع بجانب الاطباق مثل المقبلات.

الطرشى بانواعة، لكى نصل الى مخلل معتدل الطعم يجب عدم الزيادة فى مقدار الملح او الخل ويجب الاهتمام بغلق برطمان المخلل جيدا حتى ليصل الية الهواء ويفسد.

طريقة عمل المخلل الخيار والبصل

مخلل البصل، احلى وافضل مخلل بصل ينفع للتخليل الابيض القورمة الصغير جدا، يمكن ايضا استخدام بصل عادى، البصل بيتخلل بقشره مع مية و يضلف الية ملح كتير من غير خل، بعد اسبوع او اتنين تقشريه وتغسليه و تحطى عليه مية وفصيين توم سليم و شطة ويمكن ان يضاف فلفل اخضر، وعود كرفس، وبشر جزر و ملح و لمن يرغب ان يصبح لونة احمر يضع قطعة من بنجر ويغلق لمدة اسبوعيين.



مخلل الخيار والفلفل

خيار ملح ثوم مفروم ثوم سليم نتخلص من القشرة الخارحية بتاعتة، ويضاف معلقة سكر علشان الخيار يفضل مقرمش زي بتاع المحلات شطة فلفل.

نحضر التتبيلة ملح ونضع عليهم الثوم سواء مفروم او متقطع عادى ومعلقة سكر و عدد2 فلفل ونضع به فتحات صغيرة داخل الفلفل.

يضع الخيار فى البرطمان ويضع علية التتبيلة وعلية المية وفصوص الثوم الى بقشرها ويرجى البرطمان جيدا.

نضع كيس وتغطى بية البرطمان قبل متقفلي البرطمان علشان الهوا ميدخلش للبرطمان و متتكونش طبقة بيضاء.

ممكن تجيبى الخيار وتشوقية اربعة كدة لاقبل الاخر بشوية من غير ماتقطعية وتحطى فية التتبيلة وتحطية فى علبة من غير مية ولا اى حاجة هينزل ميتة ويصبح جاهز بعد ساعة.



طريقة عمل مخلل الطماطم والجزر

مخلل الطماطم، نحضر الطماطم يتم تقطعيها شرائح عريضة، نضع نفس تتبيل مخلل الخيار، نضعها فى طبق ونتركها ربع ساعة وتاكلى منها.



الليمون المعصفر، تسلقى الليمون نص سلقة دقيقتين يغلى غلوة واحدة ونرفعة من على النارونتركة حتى يبرد وما ترميش مية السلق، ونحضر عصفر و حبة البركة مقدار قليل حتى لا يصبح لون الليمون اغمق ويضاف ملح و شطة و نبدا فى عمل فتحات صغيرة بداخل اليمونة بالسكينة كل ليمونهفتحة صغيره و نضع بداخلة الخليط دة تقريبا معلقة كبيره لكل ليمونة و ترصية فى برطمان راق ليمون وراق عصفر وحبة البركة وراق فلفل اخضر وهكذا و الباقى من الحشو نحطه فى مية السلق و تملحيها كويس و تحطيها على الليمون و تغطية بقى بشوية زيت.

مخلل الجزر، جزر نغسله كويس جدا و نقطعه صوابع ويضاف الية ملح، فلفل اخضر او احمر حامى ،شطه معلقة كبيرة، سكر، فصين توم، طريقة يتم فرم فى الكبة الفلفل الحامى مع التوم ونضع عليهم الشطه و الملح ونضعهم على الجزر المقطع صوابع فى البرطمان و نكمل ماتبقى بالماء و نرج البرطمان و نتركة حوالى من اسبوع الى 10ايام، اسرار عمل المخلل فى المنزل.



مخلل الللفت فى المنزل، نبدا فى ازالة الطبقة الخارجية الموجودة على اللفت، ثم يغسل جيدا ونقطعة، ويضاف الية ملح ونتركة ليلة كاملة حتى تزول اى مرارة بالطعم، ثم يصفى اللفت من الماء الموجودة بة، يليلة نغلى ماء ونتركها حتى تبرد، ثم نضع اللفت فى برطمان ونضع علية ماء وملح وقليل منشطة حمرا ومعلقة سكر، وفصيين ثوم.