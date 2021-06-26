طريقة عمل كيكة البلح: بخطوات سهلة للغاية داخل المنزل2021

تعتبر طريقة عمل كيكة البلح ، من اسهل واجمل الطرق لعمل الكيكة، ويعطيها البلح نكهه رائعة وجديدة، ويحب تناولها الاطفال بشكل مستمر، ويعتبر البلح من العناصر الغذائية المفيدة جيدا للجسم، وتحتوي علي قوام هش وطعم مميز ورائع للغاية، ويمكن ايضا عملها بطرق عديدة مثل كيكة الكراميل وكيكة البرتقال وانواع كثيرة اخري، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كيكة البلح بخطوات بسيطة وسهلة للغاية2021. مكونات طريقة عمل كيكة البلح في المنزل مكونات طريقة عمل كيكة البلح في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل كيكة بخطوات سهلة للغاية وطريقة مميزة وهي كما يلي:- كوب كبير من البلح.

كوبان من الماء المغلي.

كوب صغير من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

كوبان من الدقيق.

معلقتين من البيكينج باودر.

بيضة. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم ابسط واسهل طريقة لعمل الكيكة داخل المنزل بخطوات بسيطة جدا دون تعب او تكلفة وهي كالاتي:- نقوم بإحضار الكبة ثم نضيف بداخلها البلح ثم نسكب عليه الماء المغلي ونخلطهم جيدا حتي ثم نضيف السكر والزبدة عليهم ونقوم بخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيداً. ثم نضيف عليهم البيض والدقيق ونشغل الكبة ونخلط المكونات كلها مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات بشكل كبير جداً. ثم نحضر صينية ونسكب بها الخليط ونشعل الفرن علي درجة حرارة 200درجة وننتظر حتي تسخن ثم نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن. ننتظر لمدة تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة مع النظر اليها داخل الفرن حتي تنضج جيدا ثم نخرجها ونتركها تبرد ثم تقدم للجميع بألف هنا وشفا. اسرار نجاح طريقة عمل كيكة البلح داخل المنزل سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاح الكيكة في المنزل بخطوات سهلة جدا وهي كالتالي:- يجب ان نحرص علي خليط جميع المكونات مع بعضهم البعض بشكل جيد جداً.

يجب ان ننقع البلح قبل الاستخدام بنصف ساعة حتي يتجانس عند الخلط.

نحرص ان نضيف الدقيق بتدريج مع الخلط الجيد حتي لا توجد داخل الخليط كتل من العجين.

نشعل الفرن وننتظر حتي تسخن جيدا ثم ندخلها في الفرن. الوسوم

تعتبر طريقة عمل كيكة البلح ، من اسهل واجمل الطرق لعمل الكيكة، ويعطيها البلح نكهه رائعة وجديدة، ويحب تناولها الاطفال بشكل مستمر، ويعتبر البلح من العناصر الغذائية المفيدة جيدا للجسم، وتحتوي علي قوام هش وطعم مميز ورائع للغاية، ويمكن ايضا عملها بطرق عديدة مثل كيكة الكراميل وكيكة البرتقال وانواع كثيرة اخري، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كيكة البلح بخطوات بسيطة وسهلة للغاية2021. مكونات طريقة عمل كيكة البلح في المنزل مكونات طريقة عمل كيكة البلح في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل كيكة بخطوات سهلة للغاية وطريقة مميزة وهي كما يلي:- كوب كبير من البلح.

كوبان من الماء المغلي.

كوب صغير من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

كوبان من الدقيق.

معلقتين من البيكينج باودر.

بيضة. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم ابسط واسهل طريقة لعمل الكيكة داخل المنزل بخطوات بسيطة جدا دون تعب او تكلفة وهي كالاتي:- نقوم بإحضار الكبة ثم نضيف بداخلها البلح ثم نسكب عليه الماء المغلي ونخلطهم جيدا حتي ثم نضيف السكر والزبدة عليهم ونقوم بخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيداً. ثم نضيف عليهم البيض والدقيق ونشغل الكبة ونخلط المكونات كلها مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات بشكل كبير جداً. ثم نحضر صينية ونسكب بها الخليط ونشعل الفرن علي درجة حرارة 200درجة وننتظر حتي تسخن ثم نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن. ننتظر لمدة تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة مع النظر اليها داخل الفرن حتي تنضج جيدا ثم نخرجها ونتركها تبرد ثم تقدم للجميع بألف هنا وشفا. اسرار نجاح طريقة عمل كيكة البلح داخل المنزل سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاح الكيكة في المنزل بخطوات سهلة جدا وهي كالتالي:- يجب ان نحرص علي خليط جميع المكونات مع بعضهم البعض بشكل جيد جداً.

يجب ان ننقع البلح قبل الاستخدام بنصف ساعة حتي يتجانس عند الخلط.

نحرص ان نضيف الدقيق بتدريج مع الخلط الجيد حتي لا توجد داخل الخليط كتل من العجين.

نشعل الفرن وننتظر حتي تسخن جيدا ثم ندخلها في الفرن.

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