ازاي تعملي لبشرتك درجة تان برونزي دهبي متوهجة في الصيف

عشان تعملي لبشرتك لون تان برونزي دهبي مميز للصيف ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق لعمل تان للبشرة والوصول للون البرونزي المتوهج من غير ما تضري بشرتك ، وهنتعرف على طرق باستخدام منتجات ، بالاضافة لوصفات طبيعية للحصول على اللون التان.

طرق لعمل تان للبشرة:

تقشير البشرة:

اول خطوة قبل استخدام اي طريقة لعمل التان سواء بالمنتجات او بالطرق الطبيعية ، ضروري عمل تقشير للبشرة الاول للتخلص من كل الجلد الميت المتراكم على البشرة ، ولما تعملي التان اللون يكون متجانس على البشرة كلها.

اعملي التقشير باي منتج تقشير بتستخدميه ، او بالوصفات الطبيعية زي السكر وزيت الزيتون او زيت جوز الهند مع العسل, او الشوفان, او القهوة ، استخدمي اي مقشر تفضليه ، قشري بشرة الوجه والجسم وركزي على المناطق الخشنة زي الكوعين والركبتين.

استخدمي مستحضر عمل التان:

دلوقتي متوفر في السوق مستحضرات كتير لعمل التان من غير ما تتعرضي للشمس سواء سبراي او لوشن ، بتستخدميه على الجسم والوجه ، وتفرديه على البشرة بالتساوي وتديه وقت لحد ما البشرة تمتصه تماما زي ما بيكون مكتوب على عبوة المنتج نفسها ، وتقدي تكرري استخدام المنتج مرتين في الاسبوع ، لحد ما توصلي للون اللي انتي عايزاه بالتدريج ، وتوقفي استخدامه لما توصلي لدرجة اللون المناسبة لدرجة بشرتك الطبيعية ولون عينيكي وشعرك ، وانتبهي انك تستخدمي كمية كبيرة من المنتج مرة واحدة لان ممكن يديكي نتيجة عكسية واللون يطلع مش حلو معاكي.

استخدمي البرونزر:

طريقة تانية للحصول على لون برونزي دهبي من غير ما تتعرضي للشمس ، هي باستخدام البرونزر ، تقدري تستخدمي باليت برونزر على الوجه وعلى الاماكن المكشوفة في الجسم.

زيت التسمير Tan oil:

لو هتعملي تان تحت الشمس ، هتكوني محتاجة لاستخدام زيت للتسمير اللي بيساعد انه يديكي درجة اللون البرونزي الدهبي ، ولكن اتأكدي من استخدام زيت من ماركة كويسة ، ومتقعديش مدة طويلة تحت الشمس وخصوصا في وقت الضهر.

استخدمي واقي من الشمس:

مهم جدا انك تستخدمي مع مستحضر التان واقي من الشمس عشان يحمي بشرتك من اضرار الاشعة فوق البنفسجية ، ولما اختاري واقي يكون بيحتوي على درجة حماية عالية من الشمس، وتكون تركيبته خفيفة وبيتوزع بسهولة على البشرة وكل المناطق اللي بتتعرض للشمس.

طرق طبيعية لعمل التان:

1- اكل الاطعمة اللي لونها برتقاني:

الاطعمة اللي لونها برتقاني غنية بالبيتاكاروتين ، اللي بتساعد على تعزيز درجة اللون البرونزي بشكل طبيعي ، ومن الاطعمة اللي تكتري من اكلها عشان توصلي للون المطلوب هي الجزر, الفلفل الاحمر, البابايا, المشمش, البطيخ الاصفر, البطاطا, الطماطم, المانجا.

2- وصفة زيت الجزر:

ضيفي نقطة واحدة من زيت الجزر للكريم المرطب اللي بتستعمليه بشكل يومي ، هيديكي لون برونزي مع الاستخدام.

3- وصفة الشاي:

ضيفي 2 معلقة كبيرة من الشاي ل ¼ لتر ماية مغلية ، سيبي الخليط لمدة يومين ، وبعدها صفيه وبقطعة قطن ادهني منه على البشرة ، منقوع الشاي بيساعد على اكساب البشرة لون برونزي جميل ، الكمية دي تقدري تحفظيها لمدة 7 ايام بس ، عشان كده بننصحك تعملي كمية صغيرة تكفي اسبوع واحد ولما تخلص اعملي تاني ، كرري استخدامه على البشرة بشكل يومي لحد ما توصلي للدرجة المناسبة من اللون البرونزي.

4- وصفة الكاكاو:

اخلطي الكاكاو البودر مع الكريم المرطب او لوشن الجسم ، هيبقى عندك برونزر طبيعي فعال جدا ، استخدميه على بشرة الوجه والجسم كله ، وتقدري تقللي او تزودي كمية الكاكاو وتظبطي اللون حسب درجة التان اللي انتي عايزاها.

5- وصفة المشمش والقهوة:

انقعي حبتين مشمش مهروسين في فنجان قهوة لمدة ساعتين ، بعدها صفي الخليط وبقطعة قطن ادهني منه على بشرتك وسيبيه لحد ما ينشف تماما وبعدين اغسليه ، هيديكي لون برونزي رائع للبشرة ، وتقدري تكرري اسخدامه لحد ما توصلي لدرجة اللون المطلوبة.

6- الخلطة البرازيلية:

اخلطي معلقة من بودرة الزعفران مع 4 معالق من زيت الزيتون والسفن اب ، قلبيهم مع بعض كويس ، وادهني جسمك بالخليط واقعدي في الشمس لمدة من 5 – 10 دقايق ، كرري الطريقة دي لمدة اسبوع لحد ما توصلي لدرجة اللون البرونزي اللي انتي عايزاها.

تعملي ايه لو اتعرضي لحروق الشمس؟

لو قعدتي وقت طويل تحت الشمس وحسيتي ان بشرتك اتحرقت من الشمس ، ادهني الاماكن المصابة فورا بالزبادي لانه بيساعد على تهدئة حروق الشمس وبيمنع البقع والاحمرار ، وممكن كمان تستخدمي جل الصبار لانه بيحتوي على خصائص مهدئة ، وبيخفف التهاب البشرة بطريقة فعالة وسريعة.

طريقتين لعمل البرونزر بمكونات طبيعية..واعرفي ازاي تحطيه بطريقة صح