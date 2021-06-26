أسرار نجاح عمل الحواوشي بالعيش البلدي في البيت زي بتاع المحلات

يعتبر الحواوشي من أشهر الأكلات في المطبخ المصري التي تحضر بسهولة ولا تحتاج إلى وقت كبير، ويحبها أغلب الأشخاص وبالأخص الصغار بسبب سهولة تناولها، ويوجد طرق مختلفة لتحضير الحواوشي مثل الحواوشي العيش البلدي أو الاسكندراني أو بالدجاج وبالجبن لمن لا يحب اللحوم، وسوف ننشر لكم طريقة المحلات في تحضير الحواوشي البلدي في هذا المقال لكي تحضروه لأولادكم في البيت بكل سهولة وتضمنون نظافة وجودة المكونات وتحافظون على صحة الأولاد من تناول أكل الخارج.
ومن الجدير بالذكر أن الحواوشي أكلة مصرية خالصة ظهرت في منتصف القرن العشرين، لذا فأول من أعد الحواوشي هو جزار مصري يدعي محمد من عائلة الحواوش ، ولذلك يرجع سبب تسمية الحواوشي بذلك الأسم، وإليكم مكونات عمل الحواوشي كالأتي.مكونات عمل الحواوشي
- عدد أربعة أرغفة من العيش البلدي.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتين من الفلفل الأخضر المفروم.
- ثمرة من الطماطم مفرومة.
- بصلة كبيرة الحجم مفرومة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الشطة.
- ملعقتين كبار من الزبدة الذائبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.
- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل.
- ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.
- في بولة واسعة وعميقة نضع الكمية الموجودة من اللحمة المفرومة مع الطماطم المفرومة والبصل المفروم والفلفل المفروم.
- ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والتوابل والبهارات المذكورة كلها بالمقادير المضبوطة.
- ثم نقوم بتقليب المكونات مع بعضها بشكل جيد جداً باستخدام اليدين لتتجانس مع بعضها تماماً.
- ونقوم بتسخين الفرن بعد ذلك على درجة حرارة حوالي 180 درجة.
- ثم نقوم بفتح أرغفة العيش البلدي من جانب واحد، ونضع الحشو بداخله ونوزعه بشكل جيد.
- ونقوم بتذويب الزبدة ونوزعها على العيش من جميع الجوانب.
- ثم نقوم بتغليف العيش بورق الزبدة جيداً، وندخله إلى الفرن الساخن.
- ونتركه حتى يستوي، ثم نقوم بإزالة ورق الزبدة.
- ونضعه في الفرن لكي يتحمص ويكتسب اللون الذهبي اللذيذ.
- وبالتالي يكون جاهز للتقديم بالهنا والشفا لكم.
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يعتبر الحواوشي من أشهر الأكلات في المطبخ المصري التي تحضر بسهولة ولا تحتاج إلى وقت كبير، ويحبها أغلب الأشخاص وبالأخص الصغار بسبب سهولة تناولها، ويوجد طرق مختلفة لتحضير الحواوشي مثل الحواوشي العيش البلدي أو الاسكندراني أو بالدجاج وبالجبن لمن لا يحب اللحوم، وسوف ننشر لكم طريقة المحلات في تحضير الحواوشي البلدي في هذا المقال لكي تحضروه لأولادكم في البيت بكل سهولة وتضمنون نظافة وجودة المكونات وتحافظون على صحة الأولاد من تناول أكل الخارج.
ومن الجدير بالذكر أن الحواوشي أكلة مصرية خالصة ظهرت في منتصف القرن العشرين، لذا فأول من أعد الحواوشي هو جزار مصري يدعي محمد من عائلة الحواوش ، ولذلك يرجع سبب تسمية الحواوشي بذلك الأسم، وإليكم مكونات عمل الحواوشي كالأتي.مكونات عمل الحواوشي
- عدد أربعة أرغفة من العيش البلدي.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتين من الفلفل الأخضر المفروم.
- ثمرة من الطماطم مفرومة.
- بصلة كبيرة الحجم مفرومة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الشطة.
- ملعقتين كبار من الزبدة الذائبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.
- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل.
- ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.
- في بولة واسعة وعميقة نضع الكمية الموجودة من اللحمة المفرومة مع الطماطم المفرومة والبصل المفروم والفلفل المفروم.
- ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والتوابل والبهارات المذكورة كلها بالمقادير المضبوطة.
- ثم نقوم بتقليب المكونات مع بعضها بشكل جيد جداً باستخدام اليدين لتتجانس مع بعضها تماماً.
- ونقوم بتسخين الفرن بعد ذلك على درجة حرارة حوالي 180 درجة.
- ثم نقوم بفتح أرغفة العيش البلدي من جانب واحد، ونضع الحشو بداخله ونوزعه بشكل جيد.
- ونقوم بتذويب الزبدة ونوزعها على العيش من جميع الجوانب.
- ثم نقوم بتغليف العيش بورق الزبدة جيداً، وندخله إلى الفرن الساخن.
- ونتركه حتى يستوي، ثم نقوم بإزالة ورق الزبدة.
- ونضعه في الفرن لكي يتحمص ويكتسب اللون الذهبي اللذيذ.
- وبالتالي يكون جاهز للتقديم بالهنا والشفا لكم.
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