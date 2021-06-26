طريقة عمل كريم الحلبة والخميرة لنفخ الخدود وشد البشرة

كريم الحلبة والخميرة ، من مستحضرات التجميل الرائعة التي تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد وتفتيح الوجه وترطيبه من استعمال، وطريقة تحضير هذا النوع من الكريم في المنزل سهلة وبسيطة ولا تحتاج منا وقت أو جهد، كما أن مكوناته بسيطة ومتوفرة وغير مكلفة، ويتميز الكريم بأنه خالي من أي مواد كيميائية تسبب التهابات الجلد، أو حكة الجلد، والكثير من خبراء التجميل ينصحون باستخدام الكريمات التي تحتوي على مواد طبيعية لأن فاعليتها كبيرة وتحقق نتائج رائعة من أول استخدام، مثل كريم النشا وماء الورد الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها، وكريم البقدونس الذي يستخدم في ترطيب البشرة وتبييضها، وكريم السمسم الذي يشد الوجه ويعمل على تفتيحه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة والخميرة في المنزل بأقل تكلفة.

مكونات كريم الحلبة والخميرة

يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية رائعة في شد البشرة ونفخ الخدود وهى كما يأتي:-

1 ملعقة كبيرة من الحلبة.

ملعقة خميرة بيرة.

ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب ماء ورد.

٢ ملعقة عسل نحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة والخميرة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه ماء الورد، وملعقة النشا الكبيرة، ثم نقوم بتقليب المكونات بشكل جيد. نضع الوعاء على بخار ماء مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على مزيج ثقيل القوام. نقوم برفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد. نضيف ملعقة الخميرة، ثم نقوم بإضافة ملعقة النشا على الخليط السابق ونقلبهم بشكل جيد، حتى نحصل على خليط كريمي. نضع الكريم في علبة فارغة، ثم نضعه بالثلاجة، ونستخدمه كل يوم على البشرة حتى نحصل على النتائج المطلوبة.

ماسك الخميرة والعسل

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الخميرة والعسل في المنزل وهى كما يلي:-