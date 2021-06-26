أسرع طريقة لعمل عجينة البيتزا زي المحترفين والحصول عليها هشة وطريقة مثل المطاعم

ننشر لكم طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة والطرية زي المحترفين، فمن الجدير ذكره أن البيتزا تعد من أشهر وألذ الأكلات الإيطالية التي انتشرت في جميع دول العالم وأصبحت مفضلة عند الكبار والصغار، وتتميز بأنها سريعة ولذيذة ويمكن تناولها بحشوات مختلفة حسب الرغبة، ولكن لضمان نجاحها يجب التأكد من نجاح العجينة، ولذلك نقدم لكم أسرار تحضيرها في البيت مثل المطاعم العالمية. مكونات عمل عجينة البيتزا كوب من الماء الدافئ.

4 كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة من الخميرة الجافة الفورية.

ثلاثة ملاعق كبار من زيت الزيتون الطبيعي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

صلصة البيتزا الجاهزة.

جبنة موزريلا وأنواع مشكلة حسب الرغبة.

الحشو المرغوب به مثل: اللحم المفروم وقطع الدجاج والكرسبي والخضراوات. طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة الطرية نقوم بتسخين الفرن على حرارة متوسطة قبل البدء في التحضير.

بعد ذلك في بولة كبيرة وواسعة نخلط كلاً من الدقيق والخميرة والسكر والملح مع بعضهما جيداً.

ثم نقوم بإضافة الماء والزيت إلى هذا الخليط، ونقوم بعجن المكونات مع بعضها باليدين حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نرش السطح بالقليل من الدقيق، ونضع العجينة ونعجنها جيداً لمدة 10 دقائق حتى يصبح ملمسها ناعم.

نقوم بوضعها مرة أخرى في البولة وندهنها بالزيت.

ثم نغطيها ونتركها جانباً في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بشكل دائرة، ونتحكم في السمك الذي نرغب به.

ثم نضعها في صينية الخبز المدهونة بالزيت والدقيق.

نقوم بإضافة صلصة البيتزا على العجينة من الأعلى.

ثم نضع الحشو المفضل لديكم حسب المتاح، مثل اللحمة المفرومة أو الدجاج الكرسبي أو الهوت دوج، أو الخضراوات حسب رغبتكم.

ثم نرش القليل من الزعتر على الوجه (اختياري).

ونقوم بإضافة الجبنة الموزريلا وأنواع مختلفة من الجبن مثل الشيدر والبارميزان للحصول على مذاق مميز.

ثم ندخلها إلى الفرن الساخن من قبل على حرارة عالية، ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها بعد ذلك من الفرن ونقطعها وتقدم بالهنا والشفا لكم جميعاً. مكونات عمل عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة الطرية الوسوم

ننشر لكم طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة والطرية زي المحترفين، فمن الجدير ذكره أن البيتزا تعد من أشهر وألذ الأكلات الإيطالية التي انتشرت في جميع دول العالم وأصبحت مفضلة عند الكبار والصغار، وتتميز بأنها سريعة ولذيذة ويمكن تناولها بحشوات مختلفة حسب الرغبة، ولكن لضمان نجاحها يجب التأكد من نجاح العجينة، ولذلك نقدم لكم أسرار تحضيرها في البيت مثل المطاعم العالمية. مكونات عمل عجينة البيتزا كوب من الماء الدافئ.

4 كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة من الخميرة الجافة الفورية.

ثلاثة ملاعق كبار من زيت الزيتون الطبيعي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

صلصة البيتزا الجاهزة.

جبنة موزريلا وأنواع مشكلة حسب الرغبة.

الحشو المرغوب به مثل: اللحم المفروم وقطع الدجاج والكرسبي والخضراوات. طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة الطرية نقوم بتسخين الفرن على حرارة متوسطة قبل البدء في التحضير.

بعد ذلك في بولة كبيرة وواسعة نخلط كلاً من الدقيق والخميرة والسكر والملح مع بعضهما جيداً.

ثم نقوم بإضافة الماء والزيت إلى هذا الخليط، ونقوم بعجن المكونات مع بعضها باليدين حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نرش السطح بالقليل من الدقيق، ونضع العجينة ونعجنها جيداً لمدة 10 دقائق حتى يصبح ملمسها ناعم.

نقوم بوضعها مرة أخرى في البولة وندهنها بالزيت.

ثم نغطيها ونتركها جانباً في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بشكل دائرة، ونتحكم في السمك الذي نرغب به.

ثم نضعها في صينية الخبز المدهونة بالزيت والدقيق.

نقوم بإضافة صلصة البيتزا على العجينة من الأعلى.

ثم نضع الحشو المفضل لديكم حسب المتاح، مثل اللحمة المفرومة أو الدجاج الكرسبي أو الهوت دوج، أو الخضراوات حسب رغبتكم.

ثم نرش القليل من الزعتر على الوجه (اختياري).

ونقوم بإضافة الجبنة الموزريلا وأنواع مختلفة من الجبن مثل الشيدر والبارميزان للحصول على مذاق مميز.

ثم ندخلها إلى الفرن الساخن من قبل على حرارة عالية، ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها بعد ذلك من الفرن ونقطعها وتقدم بالهنا والشفا لكم جميعاً. مكونات عمل عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة الطرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع طريقة لعمل عجينة البيتزا زي المحترفين والحصول عليها هشة وطريقة مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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