طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل بدون كيماويات وتركيبة معززة لنمو الشعر

يوجد عدد كبير للغاية من الفتيات والسيدات التي ترغب في الحصول على مظهر جديد وجذاب، والتغيير في مظهرهم بشكل كبير للغاية، ومن أبرز الأشياء التي يتم البحث عنها هو طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل بدون مواد كيماوية، وبالاعتماد على المواد الطبيعية، ولك بالفعل هو ما اتجهت له الكثير من السيدات وخبراء التجميل الآن، لتحقيق المعادلة الصعبة وهي الحصول على اللون المطلوب والتغذية المثالية وتجنب الأضرار الناتجة عن الكيماويات التي تحتوي عليها الصبغات الجاهزة، وفي هذا المقال سوف ننشر لكم طرق بسيطة ومنزلية لصبغ الشعر باللون الزيتوني والحصول على نتيجة مذهلة، ويتم استخدام فقط مكونات طبيعية غير مكلفة.

طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل

لتحضير الصبغة في البيت بكل سهولة والحصول على اللون المطلوب يجب تجهيز بعض المكونات الطبيعية، وهي ما يلي:

عبوة واحدة من الصبغة باللون الرمادي.

عبوة واحدة من الصبغة باللون الأبيض.

ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين.

كمية مناسبة من الأكسجين.

قطرات بسيطة من اللون الأخضر للحصول على الدرجة المطلوبة.

أولاً يجب أن نقوم بارتداء فوطة كبيرة لتغطية الملابس والجلد حتى لا يتسخ من الصبغة. نقوم بإحضار وعاء من البلاستيك ووضع الصبغة بالونين الموجودين معنا وتقليبهم جيداً. نقوم بإضافة الأكسجين واللون الأخضر ومزج المكونات حتى نتأكد من اندماجهم بشكل مثالي. نقوم بإضافة الفازلين في الخطوة الأخيرة واتأكد من اندماجه مع بقية المكونات، ليصبح جاهز للاستخدام. نقوم بتقسيم الشعر إلى خصل صغيرة الحجم ومتساوية، وتطبيق الصيغة عليها بفرشاة الصبغة. تمشيط الشعر بمشط ضيق من الخشب للتأكد من تغلغل الصبغة بشكل مثالي في أعماقه. تكرار الخطوة السابقة على كل خصلات الشعر. بعدها نقوم بلم الشعر جيداً وترك الصبغة عليه لمدة 20 دقيقة. نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء حتى يصبح نظيفاً ولا يحمل أي لون عليه. يغسل بعدها بالبلسم جيداً لتطرية الشعر وتنعيمه. يجفف الشعر جيداً حتى يظهر اللون عليه ولكن يجب أن لا يتم تكرار تلك الوصفة كثيراً حتى لا يتضرر الشعر من المواد الموجودة بها.

خطوات صبغ الشعر باللون الزيتوني