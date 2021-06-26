تخلصى من اسمرار المنطقة الحساسة بافضل الطرق الطبيعية

اسمرار المنطقة الحساسة، من اكثر المشاكل التى تزعج الكثير من السيدات وتسبب الكثير من الاحراج الاسمرار وخاصة فى امنطقة الاندر ارم، وكل عروسة تهتم باجمل يوم لديها وترغب فى ان تكون لديها بشرة صافية وخالية من اى شؤائب، تبدا فى البحث عن حلول عن تفتيح وازالة الاسمرار.

تفتيح المنطقة الحساسة، ترغب كل سيدة وكل فتاة ان تصبح فى اجمل صورة بشكل دائم، وتبدا فى شراء كثير من المنتجات غالية الثمن بغرض الحصول على افضل النتائج لتهتم بالبشرة والجسم والمنطقة الحساسة اليوم وعبر موقعنا نقدم الكثير من الوصفات الطبيعة الغير مكلفة وغير ضارة والنصائح للحصول على بشرة ناعمة كا الاطفال.

طرق طبيعية لتفتيح المنطقة الحساسة

يمكن من خلال بضع الخطوات التى يمكن اتباعها واتباع روتين معين الحصول على افضل النتائج التى ترغب كل سيدة فى الوصول اليها من اهتمام بالمنطقة الحساسة، والعناية بالقدمين والاظافر والشفاة، تقشير، تفتيح ، ترطيب خطوات يجب اتباعها فى تفتيح بين الفخذين، هناك برنامج عروسة، يمكن اتباعة كل فتاة.

فى البداية نبدا فى تقشير المنطقة، نحضر مسك طبيعى مكون من القهوة(بن) +معلقة من زيت الزيتون نخلط المكونات جيدا ونضع فى وضع الخليط وعمل حركات دائرية خفيفة، لازالة الخلايا الميتة. تفتيح المنطقة، ماء ورد+ لبن بودر(حليب مجفف)+ زيت لوز حلو. لتفتيح ايضا نشا + ليمون. ترطيب المنطقة الحساسة، يجب بعد التقشير وماسك التفتيح الاهتمام بترطيب المنطقة يمكن وضع نوع من الكريمات المرطبة المخصص لتلك المناطق، ويمكن وضع زيت جونسون، او ماء ورد. زيت السمسم مضاف الية زيت ورد تعطير وتفتيح. زيت جونسون+ زيت ورد ويمسح بقطنة كل يوم المنطقة الحساسة. تعطير هناك ايضا المسك المخصص لتلك المنطقة.

الاهتمام بنظافة المنطقة الحساسة، يجب اولا ازالة الشعرالزائد باستمرار لتجنب تراكم الباكتريا والفطريات ولااستفادة المنطقة من

عدم التهوية وعدم ازالة الشعر كما عدم تجفيف المنطقة وترك وجود قطرات من الماء من اكثر الاسباب المسببة الى الاسمرار.

الماسكات التى تضع عليها.

استخدام الغسول المناسب واستخدامة بطريقة صحية وعدم الاكثار فى الاستخدام بطريقة خاطئة.

يجب استخدام ملابس قطنية، وتغير ملابس مرتين باليوم.

والحفاظ على تهوية ورطوبة المنطقة وتجفيف المنطقة باستمرار، وعدم تركها مبللة.

يجب الاهتمام بنظافة الجسم، الاستحمام بشكل مستمر، ترطيب الجسم دائما، واستخدام معطرات الجسم للحفاظ على رائحة جيدة.

نظافة الابطين، ازالة الشعر باستمرار حتى لايتسبب فى تراكم البكتريا.

استخدام مزيلات العرق، وهناك مزيلات طبيعية مثل الشبة.

يجب قص الاظافر.

وضع القدمين فى ماء ساخن+ مضاف الية القليل من الشاور والملح، وتدليك القدم جيدا لازالة الجلد الميت.

يجب تدليك بين الاصابع واستخدام مبرد القدم او الحجر.

ترطيب القدمين باستخدام كريم جليسوليد.

اسباب اسمرار المنطقة الحساسةالعناية بالقدمين

العناية لتقوية اظافر الايد.

استخدام نص ليمون وتدليك الاظافر لتقوية.

زيت زيتون تضع الاظافر لعدة دقائق ترطيب.

توريد الشفاة

استخدام اسكرب اولا من السكر بنى+ زيت زيتون وتدلك برفق.

استخدام مرطب شفاة.

عبر ثقفنى، وصفات تفتيح المناطق الحساسة.