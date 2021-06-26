بسكويت اليانسون المغذي والصحي وكيفية عمله فى المنزل بكل سهولة

بسكويت اليانسون من أنواع البسكويت التى تتميز بالطعم والرائحة الجميلة، لأنه يتكون من نبات اليانسون وهو نبات عطرى تم استخدامه فى السنوات الماضية لأضافة طعم ونكهة للطعام، مع أنه مفيد جدا صحيا فهو يعتبر اضافة رائعة للكثير من المخبوزات مثل هذا النوع الذى سوف نقدمه لكم، وله فوائد عديدة للجسم فهو يخفف من مشكلات الجهاز الهضمي ويساعد فى تخفيف الأرق ومشاكل النوم، وكذلك يساعد فى تقليل السعال ويساهم فى الوقاية من البكتيريا والفيروسات، كما يعد معطر جيد للفم ومضاد جيد للأكسدة فيحمي خلايا الجسم من التلف، لذلك تم إدخاله فى الكثير من المعجنات للاستفادة من فوائده العظيمة، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم مكونات وطريقة تحضير بسكويت اليانسون من خلال موقع ثقفني. مكونات بسكويت اليانسون مكونات بسكويت اليانسون يتكون بسكويت اليانسون من مكونات مغذية ومفيدة للجسم وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٣ كوب من الدقيق.

كوب من الزيت.

٢ كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من اليانسون.

كيس من البيكنج بودر.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣ حبات من البيض.

١/٤ ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من اللبن السائل. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت اليانسون سهلة وبسيطة ولا تحتاج مجهود كبير فى عمله وهى كمايلي: نقوم بتسخين الفرن اولاً على درجة حرارة متوسطة. فى وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البيض ونضيف عليه كوبين السكر وكوب الزيت وكوب اللبن والفانيليا. ونخلطهم جيدا حتى يمتزج الخليط تماماً. ونحضر وعاء للجنة وننخل به الدقيق ونضيف إليه باقى المكونات الجافة من ملعقتين اليانسون والملح والبيكنج بودر. وبعد ذلك نضيف إليهم الخليط السائل السابق ونقلب بالمضرب اليدوي السيلك حتى يمتزج الخليط تماماً. وندهن الصينية بالزيت ونسكب الخليط بها. وندخل الصينية الفرن المسخن سابقاً لمدة ٤٠ دقيقة. ونخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقطعها إلى أصابع. ونرص الأصابع فى الصينية مرة أخرى. ونهدى حرارة الفرن على خفيف وندخل الصينية مرة أخرى إلى الفرن، لكى نحمص البسكويت لمدة ٢٠ دقيقة مع تقليب الأصابع من وقت لآخر حتى تتحمص. بعد ذلك نخرجه من الفرن ويقدم مع كوب من الشاى أو الشاى باللبن وبالهنا والشفا. الوسوم

بسكويت اليانسون من أنواع البسكويت التى تتميز بالطعم والرائحة الجميلة، لأنه يتكون من نبات اليانسون وهو نبات عطرى تم استخدامه فى السنوات الماضية لأضافة طعم ونكهة للطعام، مع أنه مفيد جدا صحيا فهو يعتبر اضافة رائعة للكثير من المخبوزات مثل هذا النوع الذى سوف نقدمه لكم، وله فوائد عديدة للجسم فهو يخفف من مشكلات الجهاز الهضمي ويساعد فى تخفيف الأرق ومشاكل النوم، وكذلك يساعد فى تقليل السعال ويساهم فى الوقاية من البكتيريا والفيروسات، كما يعد معطر جيد للفم ومضاد جيد للأكسدة فيحمي خلايا الجسم من التلف، لذلك تم إدخاله فى الكثير من المعجنات للاستفادة من فوائده العظيمة، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم مكونات وطريقة تحضير بسكويت اليانسون من خلال موقع ثقفني. مكونات بسكويت اليانسون مكونات بسكويت اليانسون يتكون بسكويت اليانسون من مكونات مغذية ومفيدة للجسم وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٣ كوب من الدقيق.

كوب من الزيت.

٢ كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من اليانسون.

كيس من البيكنج بودر.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣ حبات من البيض.

١/٤ ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من اللبن السائل. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت اليانسون سهلة وبسيطة ولا تحتاج مجهود كبير فى عمله وهى كمايلي: نقوم بتسخين الفرن اولاً على درجة حرارة متوسطة. فى وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البيض ونضيف عليه كوبين السكر وكوب الزيت وكوب اللبن والفانيليا. ونخلطهم جيدا حتى يمتزج الخليط تماماً. ونحضر وعاء للجنة وننخل به الدقيق ونضيف إليه باقى المكونات الجافة من ملعقتين اليانسون والملح والبيكنج بودر. وبعد ذلك نضيف إليهم الخليط السائل السابق ونقلب بالمضرب اليدوي السيلك حتى يمتزج الخليط تماماً. وندهن الصينية بالزيت ونسكب الخليط بها. وندخل الصينية الفرن المسخن سابقاً لمدة ٤٠ دقيقة. ونخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقطعها إلى أصابع. ونرص الأصابع فى الصينية مرة أخرى. ونهدى حرارة الفرن على خفيف وندخل الصينية مرة أخرى إلى الفرن، لكى نحمص البسكويت لمدة ٢٠ دقيقة مع تقليب الأصابع من وقت لآخر حتى تتحمص. بعد ذلك نخرجه من الفرن ويقدم مع كوب من الشاى أو الشاى باللبن وبالهنا والشفا.

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