كيكة الخلاط اليومية السريعة حضريها في 10 دقايق

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كيكة الخلاط اليومية السريعة، يعد الكيك من أنواع الحلويات الخفيفة المفضلة لدى العديد من الأشخاص وتعتبر طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ويتم عملها بالخلاط الكهربائي في دقائق معدودة كل ما عليكم هو تحضير المكونات والخلاط الكهربائي وتقومي بإضافتهم والخلط لمدة عشرة دقائق، من خلال السطور التالية سنوضح المكونات بالتفصيل حتى يتم تحضيرها بكل سهولة وضمان نجاح عملها مائة بالمائة.مكونات كيكة الخلاط اليومية:
- كوب ونصف من الدقيق المخصص للحلويات ويكون منخول جيدا.
- كوب ونصف من الحليب.
- ملعقتان كبار من السمن أو من الزبدة أو يمكن الأستبدال بربع كوب من زيت الطعام.
- عدد 2 بيضة متوسطة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب كبير من السكر الأبيض.
- باكو من الفانيليا.
- باكو بيكينج بودر.
- ملعقة من الخل الأبيض، لأنه يعمل على هيشان الكيك بشكل طبيعي.
تعد طريقة تحضير الكيكة اليومية سهلة وبسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت في اعدادها، ويوجد مكون لا يمكن الأستعناء عنه في الكيك لأنه يعمل على هيشان الكيك بشكل طبيعي وهي ملعقة الخل الأبيض يتم وضعها بالخلاط الكهربائي مع المكونات السائلة ويتم خلطها جيدا، وفي السكور القليلة القادمة سوف نقدم ونوضح طريقة إعداد الكيكة السريعة بالخطوات حتى يتم عملها بشكل مضمون وناجح:
- في الأول يتم تحضير الدقيق ومعه البيكينج بودر، ويتم خلطهم سويا، ثم قومي بتحضير المنخول وانخلي الدقيق جيدا حتى يتم أزالة جميع الشوائب التعلقة في الدقيق.
- حضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به البيض والفانيليا والحليب والسمن والسكر وملعقة الخل.
- بعد ذلك قومي بخفق جميع المكونات السابقة جيدا لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.
- بعدها قومي بتحضير بولة عميقة وضعي بها الدقيق بالبيكينج بودر المنخول، ثم قومي بوضع الخليط السائل عليهم بالتدريج.
- الخطوة التالية حضري المضرب اليدوي السلك وقومي بتحريك المكونات سويا في اتجاه واحد مع التقليب المستمر لمدة خمسة دقائق.
- بعدها يتم تحضير القالب المخصص بالكيك ويتم دهنه بالسمن حتى لا تلتصق الكيك بعد التسوية، ونضع بها عجين الكيك.
- الخطوة الأخيرة نضع قالب الكيك في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يتم نضجها تماما.
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كيكة الخلاط اليومية السريعة، يعد الكيك من أنواع الحلويات الخفيفة المفضلة لدى العديد من الأشخاص وتعتبر طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ويتم عملها بالخلاط الكهربائي في دقائق معدودة كل ما عليكم هو تحضير المكونات والخلاط الكهربائي وتقومي بإضافتهم والخلط لمدة عشرة دقائق، من خلال السطور التالية سنوضح المكونات بالتفصيل حتى يتم تحضيرها بكل سهولة وضمان نجاح عملها مائة بالمائة.مكونات كيكة الخلاط اليومية:
- كوب ونصف من الدقيق المخصص للحلويات ويكون منخول جيدا.
- كوب ونصف من الحليب.
- ملعقتان كبار من السمن أو من الزبدة أو يمكن الأستبدال بربع كوب من زيت الطعام.
- عدد 2 بيضة متوسطة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب كبير من السكر الأبيض.
- باكو من الفانيليا.
- باكو بيكينج بودر.
- ملعقة من الخل الأبيض، لأنه يعمل على هيشان الكيك بشكل طبيعي.
تعد طريقة تحضير الكيكة اليومية سهلة وبسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت في اعدادها، ويوجد مكون لا يمكن الأستعناء عنه في الكيك لأنه يعمل على هيشان الكيك بشكل طبيعي وهي ملعقة الخل الأبيض يتم وضعها بالخلاط الكهربائي مع المكونات السائلة ويتم خلطها جيدا، وفي السكور القليلة القادمة سوف نقدم ونوضح طريقة إعداد الكيكة السريعة بالخطوات حتى يتم عملها بشكل مضمون وناجح:
- في الأول يتم تحضير الدقيق ومعه البيكينج بودر، ويتم خلطهم سويا، ثم قومي بتحضير المنخول وانخلي الدقيق جيدا حتى يتم أزالة جميع الشوائب التعلقة في الدقيق.
- حضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي به البيض والفانيليا والحليب والسمن والسكر وملعقة الخل.
- بعد ذلك قومي بخفق جميع المكونات السابقة جيدا لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.
- بعدها قومي بتحضير بولة عميقة وضعي بها الدقيق بالبيكينج بودر المنخول، ثم قومي بوضع الخليط السائل عليهم بالتدريج.
- الخطوة التالية حضري المضرب اليدوي السلك وقومي بتحريك المكونات سويا في اتجاه واحد مع التقليب المستمر لمدة خمسة دقائق.
- بعدها يتم تحضير القالب المخصص بالكيك ويتم دهنه بالسمن حتى لا تلتصق الكيك بعد التسوية، ونضع بها عجين الكيك.
- الخطوة الأخيرة نضع قالب الكيك في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يتم نضجها تماما.
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