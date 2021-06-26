كيكة الخلاط اليومية السريعة حضريها في 10 دقايق

كيكة الخلاط اليومية السريعة، يعد الكيك من أنواع الحلويات الخفيفة المفضلة لدى العديد من الأشخاص وتعتبر طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ويتم عملها بالخلاط الكهربائي في دقائق معدودة كل ما عليكم هو تحضير المكونات والخلاط الكهربائي وتقومي بإضافتهم والخلط لمدة عشرة دقائق، من خلال السطور التالية سنوضح المكونات بالتفصيل حتى يتم تحضيرها بكل سهولة وضمان نجاح عملها مائة بالمائة.

كوب ونصف من الدقيق المخصص للحلويات ويكون منخول جيدا.

كوب ونصف من الحليب.

ملعقتان كبار من السمن أو من الزبدة أو يمكن الأستبدال بربع كوب من زيت الطعام.

عدد 2 بيضة متوسطة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كبير من السكر الأبيض.

باكو من الفانيليا.

باكو بيكينج بودر.

ملعقة من الخل الأبيض، لأنه يعمل على هيشان الكيك بشكل طبيعي.

مكونات كيكة الخلاط اليومية:طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة:

تعد طريقة تحضير الكيكة اليومية سهلة وبسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت في اعدادها، ويوجد مكون لا يمكن الأستعناء عنه في الكيك لأنه يعمل على هيشان الكيك بشكل طبيعي وهي ملعقة الخل الأبيض يتم وضعها بالخلاط الكهربائي مع المكونات السائلة ويتم خلطها جيدا، وفي السكور القليلة القادمة سوف نقدم ونوضح طريقة إعداد الكيكة السريعة بالخطوات حتى يتم عملها بشكل مضمون وناجح: