طريقة عمل كريم النشا والموز الرهيب لتفتيح البشرة حتي خمس درجات

كريم النشا والموز ، يعتبر من الكريمات الرهيب التي تعمل على تفتيح البشرة حتي خمس درجات وتجعلك بيضاء مثل الثلج، ودائماً تبحث الفتيات على طرق مختلفة لعمل كريمات تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد لأنه يعتبر شئ اساسي تبحث عليه، ودائماً تبحث الفتيات والسيدات على مستحضرات طبيعية لعمل الكريمات بدل من شرائها بأسعار غالية ويحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم النشا والموز الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كريم النشا والموز

يحتوي كريم النشا والموز الرهيب لتفتيح البشرة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

حبة من الموز.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والموز الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

تحضير طبق عميق ونضع به حبة الموز ونهرسها جيداً ثم نضيف إليها ملعقتين من النشا ونقلب جيداً. ثم نضيف ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات معاً. نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة نصف ساعة بعد ذلك نغسل الوجه جيداً ثم تجفيفه. نضع الكريم على البشرة مع التدليك بلطف بحركة دائرية لمدة خمس دقائق متتالية. باستخدام قطنة مبللة بالماء البارد ونمسح بها على الوجه بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر. يستخدم هذا الكريم مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة وهي كالآتي:-