طريقة عمل كيكة الطاسة البسيطة ذات الطعم اللذيذ الشيق بخطوات سهلة جدا

تعد كيكة الطاسة من انواع الكيك الجميل في الطعم والشكل، ويقبل على أكلها الصغار والكبار لما لها من طعم جميل وشكل مشوق وجذاب ومغذية في نفس الوقت، كما أن يمكن للأطفال تناولها في أي وقت وأخذها معهم المدرسة لأنها تحتوى على مكونات مغذية، حيث تساعدهم على التركيز مثل البيض الذي يحتوي على البروتين والحليب والكاكاو الذى يعمل زيادة نسبة الهيموجلوبين، وكذلك تعد طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة لأنها لا تتطلب فرن حيث يتم القيام بعملها على البوتجاز من أعلي، لذلك سوف نقدم في هذا المقال مكونات عمل كيكة الطاسة وطريقة تحضيرها وطريقة عمل كيكة القهوة والشكولاتة.

مكونات عمل كيكة الطاسة

تعد مكونات عمل كيكة الطاسة من أبسط المكونات التي لا تكلفنا الكثير وهي كما يلي:

كوب من الدقيق.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

حبة واحدة من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للتزيين

فورماسيل.

شوكولاتة مبشورة.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذه الكيكة من أجمل الطرق وأبسطها سوف نتعرف عليها الآن والطريقة هي كما يلي:

نحضر إناء ونضع به البيض والفانيليا والسكر ونخفق جيداً حتى يذوب السكر. نضع الزيت واللبن والخل إلى الخليط السابق ونستمر في الخفق. بعد ذلك ينخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر وكذلك البيكنج صودا والكاكاو ورشة الملح ونقلبهم مع بعض حتى تتداخل جميع المكونات. نضيف خليط الدقيق إلى الخليط السابق بالتدريج ونضربهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح لدينا عجينة سائلة. نسكب هذا الخليط في طاسة ونغطيها ونضعها على النار ونتركها حتى تنضج تماماً.

طريقة عمل كيكة القهوة والشوكولاتة

تعد طريقة تحضير كيكة القهوة والشوكولاتة من الطرق المعتادة التي لا تتطلب مجهود كبير عند القيام بعملها سوف نتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها الآن وهي كما يلي:

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من القهوة.

5 حبات من البيض.

نصف كوب من الزيت.

كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 قطعة من الشوكولاتة البني.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 قطعة من الشوكولاتة البيضاء.

الطريقة