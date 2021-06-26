طريقة تطويل الشعر بوصفة مجربة من منتجات طبيعية وفوائد زيت الخروع في تحفيز الشعر على النمو

هناك عدد كبير للغاية من الفتيات اللاتي تبحثن عن تطويل الشعر بوصفة مجربة وتكون نتيجتها مضمونة بعض الشيء، فمن المعروف عن الشعر أنه ينمو بمعدل نصف سنتيمتر في الشهر الواحد، ولكننا من الممكن أن نحفز الشعر على النمو بشكل أكبر بكثير مما يجعله يطول بمعدل أكبر ويصبح صحي وناعم، توجد العديد من الكريمات ومستحضرات التجميل التي تزعم على أنها تقوم بتحفيز الشعر على النمو، ولكنها تعتمد بشكل أساسي على التغيير من طبيعة الشعر واللعب في الهرمونات، مما يضر الجسم والشعر على المدى الطويل.

تطويل الشعر بوصفة مجربة

هناك عدد كبير للغاية من العوامل التي يمكنها تحفيز الشعر على النمو بشكل مثالي وسريع للغاية، والأمر حقاً ليس معقد على الإطلاق ولكنه عبارة عن اتباع مجموعة من التعليمات والعادات التي يمكنكم السير عليها على مدار اليوم، ومنها تناول المأكولات الصحية، لأن صحة الشعر تأتي من صحة الجسم في الأساس، مما جعله من الضروري اتباع العادات الصحية في الغذاء، وتجنب غسيل الشعر بالماء بالبارد واستبداله بالماء الفاتر أو الدافيء حتى يقوم بتحفيز الشعيرات الدموية في فروة الرأس على النمو وتوصيل الغذاء إلى الشعر بأكمله، من الضروري أيضاً عدم تمشيط الشعر إلا وهو جاف، والنوم لعدد ساعات كافية.

طريقة تطويل الشعر بزيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من أهم المكونات الطبيعية التي تقوم بتحفيز الشعر على النمو بصورة طبيعية، لأنه من الزيوت الطبيعية الغنية بالأحماض الدهنية وفيتامين هـ الي يحتاج له الشعر بشكل أساسي، كما أنه غني بالأوميجا 9.

المكونات

كمية من زيت الخروع وفقاً لطول الشعر.

كمية مساوية من زيت اللوز أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند البكر.

طريقة التحضير