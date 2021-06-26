تحضير بسبوسة العشر دقائق السريعة بمكونات بسيطة من المنزل

تبذل الأمهات جهد كبير على مدار اليوم في أمور المنزل وتحضير الوجبات لتحضير أفضل الوجبات للعائلة بمنتهي الدقة والإتقان ومع ذلك ترغب دائماً بإضافة حلويات بعد الإنتهاء من تحضير الوجبات الرئيسية بالرغم من نفاذ طاقتها ولكن فرحة وسعادة الأبناء هي الهدف، وبسبب الضغط الموجه للأمهات تحاول إختيار بعض الحلويات السهلة التي لا تحتاج إلا وقت قليل وإمكانيات بسيطة أثناء التحضير من أمثلة تلك الحلويات هي البسبوسة السريعة التي يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ من خلال المحلات الخاصه بالحلويات ويوجد أكثر من طريقة مختلفة لتحضيرها ولكن اليوم نقدم لكم أسهل طريقة تم الوصول إليها ولا تخلو من المذاق اللذيذ الخاص بها وللتعرف على طريقة التحضير الخاصه بها تابع الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة السريعة طريقة تحضير البسبوسة السريعة المقادير: كأسين من السميد الناعم المنخول.

كأس طحين منخول.

كأسين لبن زبادي بحيث يكون قابل للزيادة.

فنجان زيت نباتي نقي.

فنجان جوز الهند المبشور.

بيضة واحده.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقتين بيكنج باودر.

نصف كأس سكر أبيض.

رشة ملح.

كأسين من القطر. طريقة التحضير: نبدأ بإخفاق البيض ثم إضافة مسحوق السكر والفانيليا بعد ذلك سكب الزيت وتقليبهم معاً بحيث يصبح الخليط ناعماً، إضافة باقي المكونات بالتدريج لبن الزبادي وبداية العجن بإستخدام اليدين للتحكم في جميع المكونات. إضافة المكونات الأساسية بعد نخلها السميد والطحين ونستمر بالعجن ثم رش جوز الهند تدريجياً والبيكنج باودر وبعد أن تمتزج المكونات بشكل جيد نتركها جانباً للإنتقال لتحضير قالب البسبوسة. دهن قالب البسبوسة يفضل أن يكون القالب مربع ثم نضع الخليط الذي سبق تحضيره الخاص بالبسبوسة في القالب ووضعها بالفرن. يجب أن تكون حرارة الفرن بمقدار 170 درجة مئوية، وتحتاج البسبوسة لمدة عشرين دقيقة للنضج بشكل جيد، بعد خروجها من الفرن نضع القطر البارد عليها ويمكن تزيين البسبوسة بجوز الهند، يتم تقطيعها وتقديمها بشكل بارد أو دافئ حسب الرغبة. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: لا يعتبر جوز الهند الوسيلة الوحيدة لتزيين البسبوسة ولكن هو الوسيلة الإقتصادية حيث يمكن إستخدام مكونات أخري مثل اللوز أو الفستق أو البندق وغيرهم. الوسوم

تبذل الأمهات جهد كبير على مدار اليوم في أمور المنزل وتحضير الوجبات لتحضير أفضل الوجبات للعائلة بمنتهي الدقة والإتقان ومع ذلك ترغب دائماً بإضافة حلويات بعد الإنتهاء من تحضير الوجبات الرئيسية بالرغم من نفاذ طاقتها ولكن فرحة وسعادة الأبناء هي الهدف، وبسبب الضغط الموجه للأمهات تحاول إختيار بعض الحلويات السهلة التي لا تحتاج إلا وقت قليل وإمكانيات بسيطة أثناء التحضير من أمثلة تلك الحلويات هي البسبوسة السريعة التي يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ من خلال المحلات الخاصه بالحلويات ويوجد أكثر من طريقة مختلفة لتحضيرها ولكن اليوم نقدم لكم أسهل طريقة تم الوصول إليها ولا تخلو من المذاق اللذيذ الخاص بها وللتعرف على طريقة التحضير الخاصه بها تابع الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة السريعة طريقة تحضير البسبوسة السريعة المقادير: كأسين من السميد الناعم المنخول.

كأس طحين منخول.

كأسين لبن زبادي بحيث يكون قابل للزيادة.

فنجان زيت نباتي نقي.

فنجان جوز الهند المبشور.

بيضة واحده.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقتين بيكنج باودر.

نصف كأس سكر أبيض.

رشة ملح.

كأسين من القطر. طريقة التحضير: نبدأ بإخفاق البيض ثم إضافة مسحوق السكر والفانيليا بعد ذلك سكب الزيت وتقليبهم معاً بحيث يصبح الخليط ناعماً، إضافة باقي المكونات بالتدريج لبن الزبادي وبداية العجن بإستخدام اليدين للتحكم في جميع المكونات. إضافة المكونات الأساسية بعد نخلها السميد والطحين ونستمر بالعجن ثم رش جوز الهند تدريجياً والبيكنج باودر وبعد أن تمتزج المكونات بشكل جيد نتركها جانباً للإنتقال لتحضير قالب البسبوسة. دهن قالب البسبوسة يفضل أن يكون القالب مربع ثم نضع الخليط الذي سبق تحضيره الخاص بالبسبوسة في القالب ووضعها بالفرن. يجب أن تكون حرارة الفرن بمقدار 170 درجة مئوية، وتحتاج البسبوسة لمدة عشرين دقيقة للنضج بشكل جيد، بعد خروجها من الفرن نضع القطر البارد عليها ويمكن تزيين البسبوسة بجوز الهند، يتم تقطيعها وتقديمها بشكل بارد أو دافئ حسب الرغبة. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: لا يعتبر جوز الهند الوسيلة الوحيدة لتزيين البسبوسة ولكن هو الوسيلة الإقتصادية حيث يمكن إستخدام مكونات أخري مثل اللوز أو الفستق أو البندق وغيرهم.

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