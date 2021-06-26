وصفات سلطة لذيذة وسريعة للتقديم بجانب وجبات الغداء

ينصح خبراء التغذية بتناول طبق من السلطة يوميًا لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن، وطبق السلطة بجانب وجبة الغداء يمنحك الشبع فلا تحتاج لتناول كميات كبيرة من الطعام، مما يساعدك في الحفاظ على وزنك أو حتى خسارة الوزن إن كنت في حاجة لهذا، وأنواع السلطة كثيرة ومتنوعة بشكل يجعلك تقدم كل يوم نوع جديد فلا تمل وتستمر في تناولها للاستفادة من فوائدها العديدة، وأنا هنا بدوري أطرح عليكم وصفات سلطة لذيذة ومناسبة للصيف.وصفات سلطة لذيذة: سلطة البنجر ( الشمندر)
البنجر أو كما يطلق عليه في بعض الدول الشمندر من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان والغنية بالعناصر الغذائية، ومن أجمل طرق طهوه وتقديمه، تقديمه في صورة وصفات سلطة لذيذة.
المقادير:
- 3 حبة بنجر (شمندر).
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- ربع كوب من زيت الزيتون البكر.
- عصير ليمون.
- ملح.
طريقة التحضير:
- يسلق البنجر في ماء مغلي حتى تمام النضج.
- بعد السلق يقطع البنجر إلى مكعبات صغيرة وتوضع في طبق للخلط.
- يضاف إلى البنجر زيت الزيتون وعصير الليمون والملح.
- تقلب جيدًا وتوضع في طبق التقديم وأخيرًا يضاف البقدونس المفروم للتزيين.
الذرة الصفراء محببة للأطفال ويحبون تناولها مما يجعل وصفة السلطة هذه مناسبة للأطفال وسيتقبلونها، وهذا ما نرجوه فدائمًا نريد من الأطفال أن يتناولوا السلطة من أجل صحتهم.
مقادير الوصفة:
- علبة من الذرة الصفراء.
- ثمرة من الأفوكادو.
- كوب من الجرجير المفروم.
- كوب من الطماطم الصغيرة (شيري توماتو).
- ربع كوب بقدونس مفروم.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة خل.
طريقة تجهيز الوصفة:
- يتم تصفية الذرة وغسلها بالماء.
- تقشر ثمرة الأفوكادو وتقطع إلى مكعبات صغيرة.
- يتم خلط الذرة المصفاة مع قطع الأفوكادو والجرجير المقطع والبقدونس المفروم في طبق.
- يخلط زيت الزيتون وعصير الليمون مع الخل والملح، ثم يضاف المزيج إلى الخضروات مع التقليب حتى تمتزج كافة المكونات والأطعمة.
- توضع في طبق التقديم.
- هذا النوع من السلطات مناسب للتقديم مع أصناف مختلفة من الوجبات، خاصةً المشويات وكذلك المقليات.
- هذا بالإضافة إلى كونها تعتبر وجبة مشبعة بين الوجبات.
الوسوم
ينصح خبراء التغذية بتناول طبق من السلطة يوميًا لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن، وطبق السلطة بجانب وجبة الغداء يمنحك الشبع فلا تحتاج لتناول كميات كبيرة من الطعام، مما يساعدك في الحفاظ على وزنك أو حتى خسارة الوزن إن كنت في حاجة لهذا، وأنواع السلطة كثيرة ومتنوعة بشكل يجعلك تقدم كل يوم نوع جديد فلا تمل وتستمر في تناولها للاستفادة من فوائدها العديدة، وأنا هنا بدوري أطرح عليكم وصفات سلطة لذيذة ومناسبة للصيف.وصفات سلطة لذيذة: سلطة البنجر ( الشمندر)
البنجر أو كما يطلق عليه في بعض الدول الشمندر من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان والغنية بالعناصر الغذائية، ومن أجمل طرق طهوه وتقديمه، تقديمه في صورة وصفات سلطة لذيذة.
المقادير:
- 3 حبة بنجر (شمندر).
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- ربع كوب من زيت الزيتون البكر.
- عصير ليمون.
- ملح.
طريقة التحضير:
- يسلق البنجر في ماء مغلي حتى تمام النضج.
- بعد السلق يقطع البنجر إلى مكعبات صغيرة وتوضع في طبق للخلط.
- يضاف إلى البنجر زيت الزيتون وعصير الليمون والملح.
- تقلب جيدًا وتوضع في طبق التقديم وأخيرًا يضاف البقدونس المفروم للتزيين.
الذرة الصفراء محببة للأطفال ويحبون تناولها مما يجعل وصفة السلطة هذه مناسبة للأطفال وسيتقبلونها، وهذا ما نرجوه فدائمًا نريد من الأطفال أن يتناولوا السلطة من أجل صحتهم.
مقادير الوصفة:
- علبة من الذرة الصفراء.
- ثمرة من الأفوكادو.
- كوب من الجرجير المفروم.
- كوب من الطماطم الصغيرة (شيري توماتو).
- ربع كوب بقدونس مفروم.
- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
- عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة خل.
طريقة تجهيز الوصفة:
- يتم تصفية الذرة وغسلها بالماء.
- تقشر ثمرة الأفوكادو وتقطع إلى مكعبات صغيرة.
- يتم خلط الذرة المصفاة مع قطع الأفوكادو والجرجير المقطع والبقدونس المفروم في طبق.
- يخلط زيت الزيتون وعصير الليمون مع الخل والملح، ثم يضاف المزيج إلى الخضروات مع التقليب حتى تمتزج كافة المكونات والأطعمة.
- توضع في طبق التقديم.
- هذا النوع من السلطات مناسب للتقديم مع أصناف مختلفة من الوجبات، خاصةً المشويات وكذلك المقليات.
- هذا بالإضافة إلى كونها تعتبر وجبة مشبعة بين الوجبات.
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