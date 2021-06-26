طريقة إزالة الصبغة من الشعر باحترافية في المنزل.. 10 دقائق وهتتخلصي من اللون بشكل لا يصدق

هناك أوقات كثيرة تقوم المرأة بصبغ الشعر فيها، وبعدها لا تتقبل اللون أو تجد أنه غير مناسب مع شكلها أو لون بشرتها أو المظهر الذي ترغب في الظهور به، مما يدعها مجبرة على الاستمرار على ذلك الشكل لفترة طويلة حتى يبدأ اللون في الانسحاب حتى لا تتعرض إلى تلف الشعر أو الإضرار بصحته، ولكننا اليوم نقدم إليكم مجموعة من الطرق التي تمكنكم من سحب لون الصبغة في المنزل بكل سهولة والنتيجة احترافية للغاية.

طريقة إزالة الصبغة من الشعر باحترافية

هناك العديد من الطرق وامكونات الطبيعية التي تساعدنا في إزالة لون الصبغة من الشعر، والتي لا تتسبب في أي ضرر للشعر، بالعكس أنها يمكنها علاج العديد من المشكلات التي تواجهنا فيه، ومن ضمنها ما يلي:

تعتبر تلك الوصفة سهلة للغاية، ولا نحتاج فيها سوى العديد من أقراص فيتامين سي حسب طول الشعر. نقوم بطحن الأقراص جيداً حتى تصبح بودرة، وبعدها نقوم بإضافة القليل من الماء الساخن إليها حتى نحصل على مزيج متجانس ومناسب للشعر. نطبق الوصفة على خصلات الشعر بنفس طريقة تطبيق الصبغة بالضبط. يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي جيداً لمدة نصف ساعة، وبعدها يغسل بالماء.

كل ما نحتاج له في هذه الوصفة هو الخل فقط، نقوم بتقليبه مع كمية متساوية من الماء الفاتر. ويطبق على الشعر جيداً حتى يتغلغل بين الشعيرات ويغطي كل لصبغة. يترك الخل على الشعر لمدة ثلث ساعة على الأكثر وبعدها يغسل بالماء الفاتر والشامبو. للتخلص من لون الشعر بالكامل يمكننا تكرار الوصفة العديد من المرات حتى يتم سحب اللون تماماً. تعتبر تلك الوصفة مناسبة مع جميع ألوان الصبغة ماعدا اللون الأحمر.

أولاً نقوم بتحضير خليط من الزيوت الطبيعية الساخنة في المنزل. ثم نقوم بتوزيعها على الشعر وهو جاف بحيث يغطي الشعر كله وبالأخص أماكن الصبغة. بعد ذلك نغطي الشعر جيداً لمدة لا تقل عن ربع ساعة. وبعد مرور الوقت نقوم بغسله جيداً بالطريقة العادية.

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