طريقة عمل كفتة البطاطس اللذيذة على طريقة الشيف منال العالم

تتميز كفتة البطاطس ، بأنها من الأكلات الشهية اللذيذة سهلة التحضير، وتعتبر البطاطس هي من الأكلات المحببة لدي الكبار والصغار وخاصة الأطفال، وتعد طريقة تحضيرها على شكل كفتة من ألذ الأطعمة فهي محشية بخليط اللحمة المفرومة وتمتاز بقوام هش ومقرمش، وهي من الأكلات التي يمكن تقديمها في وجبة العشاء كوجبة سريعة وخفيفة، وتعتبر هي من الأكلات التي تقدم بكثرة في مختلف البلدان وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، كما أنه يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة البطاطس على طريقة الشيف منال العالم التي تتميز دائماً بتقديم كل ما هو جديد ومختلف.

مكونات عمل كفتة البطاطس

مكونات الكفتة بسيطة جداً وسهلة ومتوفرة داخل المنزل وتميزها بمذاق هش ولذيذ وهي كما يلي:ـ

3 حبات كبيرة من البطاطس المسلوقة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل فلفل أسود.

نصف ملعقة كركم.

صفار بيضة.

نصف كوب من الطحين.

للحشو

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 جزرة مبشورة.

قرن فلفل أخضر مفروم ناعم.

طبق صغير بقدونس مفروم.

نصف ملعقة ملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقتين كبيرتين من زيت زيتون.

للتغليف

بيض مخفوق.

طبق دقيق.

طبق بقسماط.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة البطاطس بطريقة سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

نعمل على تجهيز الحشوة أولاً وذلك بوضع وعاء على النار ونضيف إليه زيت الزيتون وعندما يسخن نضيف إليه اللحم المفروم، ثم نقلب حتي يتشرب اللحم الماء تماماً. ثم نضيف إليه البصل المفروم ونقلب حتي يذبل البصل قليلاً، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات. يضاف الجزر المبشور ثم الفلفل الأخضر والبقدونس ونقلب المكونات مرة أخرى، ثم ترفع من على النار وتصبح جاهزة للاستخدام. ثم نبدأ بتجهيز البطاطس ويتم ذلك بهرس البطاطس المسلوقة داخل كيس طعام، ونضغط عليه حتي يتم الهرس بشكل جيد. ثم نفتح الكيس ويتم إضافة الملح والفلفل والكركم وصفار البيضة والدقيق، ثم نغلق الكيس ونستمر بالضغط على الكيس حتي تتجانس جميع المكونات.

طريقة تشكيل الكفتة

يتم تشكيل الكفتة باتباع الخطوات الأتية:ـ