أسهل وألذ طريقة لعمل لقمة القاضي في البيت وأسرار نجاحها

تتعدد أنواع الحلويات سواء كانت الشرقية أو الغربية، وتعد لقمة القاضي من الحلويات الشرقية المفضلة لدي الكبار والصغار، فهي تتميز بالمذاق اللذيذ المسكر، وهي من الحلويات الشرقية سهلة الإعداد، حيث تتوافر مكوناتها في كل مطبخ، وهي لا تأخذ وقتًا طويلًا في تحضيرها،ونلاحظ انها من الحلويات الممتعة جدًا، إذن سوف نعرض لكم الطريقة المميزة لعمل لقمة القاضي في البيت موضحاً مكونات الوصفة، وطريقة تحضيرها بالتفصيل. مكونات عمل لقمة القاضي كوب ونصف دقيق.

ذرة ملح.

ملعقة نشا كبيرة.

نصف ملعقة خميرة فورية.

كيس فانيليا.

معلقة سكر.

كوب ونصف ميه.

زيت للقلي. مكونات عمل لقمة القاضي مكونات الشربات كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

ملعقة فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير الشربات في طبق على النار ضعي السكر والمية والفانليا، حتى الغليان لمدة ربع ساعة، وبعدها اتركيه جانبًا يبرد. طريقة عمل لقمة القاضي في الخلاط الكهربائي ضعي كلا من الدقيق، الميه، السكر، الخميرة، النشا، الفانيليا بالإضافة إلى ملح الطعام، وامزجيهم جيدًا.

في بولة عميقة اسكبي الخليط، وقومي بتغطيته بواسطة ورق نايلون أو كيس بلاسيك، ودعيه يخمر لمدة نصف ساعة.

وبعدها في طاسة قلي عميقة على النار ضعي كمية وفيرة من الزيت، واتركيه يسخن.

احضري طبق فيه كمية من الزيت، وملعقة كبيرة للتقليب.

بواسطة ملعقة معيار صغيرة عميقة، خذي كمية من العجين، وشكليها على هيئة كرة، وضعيها في الزيت الساخن بحذر.

كرري الخطوة السابقة حتى تملأ الطاسة بعجينة لقمة القاضي.

اتركيها قليلًا حتى تأخذ لون ذهبي، ثم قلبيها على الجهة الأخرى بواسطة ملعقة التقليب حتى تأخذ لون ذهبي أيضًا.

وبعدها قومي بإخراج لقمة القاضي من الزيت، وضعيها في الشربات مباشرة.

اتركي لقمة القاضي في الشربات لمدة 5 دقائق على الجهتين.

ثم في مصفاة، قومي بإخراج لقمة القاضي حتى تتخلصي من كمية الشربات الزائدة.

كرري عملية تشكيل الكرات وقليها في الزيت الساخن، حتى تنتهي كمية العجين بأكملها.

بعد الانتهاء من إعداد لقمة القاضي، قومي بصفها في طبق مسطح على شكل هرم، وزينها برشة من جوز الهند، أو يمكنك حشو كرات لقمة القاضي قبل صفها بالشوكولاتة السائحة. الوسوم

تتعدد أنواع الحلويات سواء كانت الشرقية أو الغربية، وتعد لقمة القاضي من الحلويات الشرقية المفضلة لدي الكبار والصغار، فهي تتميز بالمذاق اللذيذ المسكر، وهي من الحلويات الشرقية سهلة الإعداد، حيث تتوافر مكوناتها في كل مطبخ، وهي لا تأخذ وقتًا طويلًا في تحضيرها،ونلاحظ انها من الحلويات الممتعة جدًا، إذن سوف نعرض لكم الطريقة المميزة لعمل لقمة القاضي في البيت موضحاً مكونات الوصفة، وطريقة تحضيرها بالتفصيل. مكونات عمل لقمة القاضي كوب ونصف دقيق.

ذرة ملح.

ملعقة نشا كبيرة.

نصف ملعقة خميرة فورية.

كيس فانيليا.

معلقة سكر.

كوب ونصف ميه.

زيت للقلي. مكونات عمل لقمة القاضي مكونات الشربات كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

ملعقة فانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير الشربات في طبق على النار ضعي السكر والمية والفانليا، حتى الغليان لمدة ربع ساعة، وبعدها اتركيه جانبًا يبرد. طريقة عمل لقمة القاضي في الخلاط الكهربائي ضعي كلا من الدقيق، الميه، السكر، الخميرة، النشا، الفانيليا بالإضافة إلى ملح الطعام، وامزجيهم جيدًا.

في بولة عميقة اسكبي الخليط، وقومي بتغطيته بواسطة ورق نايلون أو كيس بلاسيك، ودعيه يخمر لمدة نصف ساعة.

وبعدها في طاسة قلي عميقة على النار ضعي كمية وفيرة من الزيت، واتركيه يسخن.

احضري طبق فيه كمية من الزيت، وملعقة كبيرة للتقليب.

بواسطة ملعقة معيار صغيرة عميقة، خذي كمية من العجين، وشكليها على هيئة كرة، وضعيها في الزيت الساخن بحذر.

كرري الخطوة السابقة حتى تملأ الطاسة بعجينة لقمة القاضي.

اتركيها قليلًا حتى تأخذ لون ذهبي، ثم قلبيها على الجهة الأخرى بواسطة ملعقة التقليب حتى تأخذ لون ذهبي أيضًا.

وبعدها قومي بإخراج لقمة القاضي من الزيت، وضعيها في الشربات مباشرة.

اتركي لقمة القاضي في الشربات لمدة 5 دقائق على الجهتين.

ثم في مصفاة، قومي بإخراج لقمة القاضي حتى تتخلصي من كمية الشربات الزائدة.

كرري عملية تشكيل الكرات وقليها في الزيت الساخن، حتى تنتهي كمية العجين بأكملها.

بعد الانتهاء من إعداد لقمة القاضي، قومي بصفها في طبق مسطح على شكل هرم، وزينها برشة من جوز الهند، أو يمكنك حشو كرات لقمة القاضي قبل صفها بالشوكولاتة السائحة.

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