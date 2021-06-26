أحلي طبق مسقعة باللحمة المفرومه ممكن تاكلية في حياتك بخطوات سهلة وبسيطة

تعدد وصفات الباذنجان فمنه المقلي والمشوي والمحشي والمسقعة، وتتنوع أيضًا وصفات اللحمة المفرومة ومن ضمنها المسقعة باللحمة المفرومة، تعد المسقعة باللحمة المفرومة من الأطباق الشهيرة المفضلة لدي الجميع فهي لذيذة وذات طعم شهي، واليوم سوف نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بمكونات من مطبخك وبكل سهولة وفي ربع ساعة فقط.

3 حبات متوسطة الحجم من الباذنجان.

نصف كيلو لحم مفروم ناعم جدًا.

بصلة متوسطة الحجم.

5 فصوص من الثوم المفروم.

5 ملاعق كبيرة من الزيت.

4 حبات من الطماطم المقشرة.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 حبات من الفلفل الأخضر.

كوبان من الماء.

زيت للقلي.

أولًا قومي بتقطيع الباذنجان إلى مكعبات صغيرة، ثم انقعيه في طبق به ماء وملح مدة ربع ساعة.

قطعي كلا من الطماطم والفلفل والبصل إلى مكعبات صغيرة.

شوحي اللحم المفروم في قليل من الزيت حتى ينضج.

احضري طاسة وضعي بها القليل من الزيت، ثم قومي بقلي الباذنجان، وذلك حتى تحصلي على لون ذهبي.

بعدها قومي بفرم الثوم ناعمًا، وشوحيه في قليل من الزيت حتى يأخذ لونًا ذهبيًا.

ضعي مكعبات البصل والطماطم والفلفل إلى الثوم.

ضعي الملح والتوابل إلى الخليط السابق، وامزجيهم جيدًا حتى تمام التجانس.

وبعدها احضري طاجن وضعي فيه نصف كمية الباذنجان المقلي.

ثم ضعي خليط الثوم والطماطم، واللحمة المفرومة.

بعدها ضعي طبقة الباذنجان الأخرى، وضعي كوبان الماء

وبعد ذلك غطي الطاجن بورق من الألمونيوم وادخليه الفرن علي درجة حرارة 190 على الرف الأوسط لمدة ساعة إلا ربع حتى تمام النضج.

بعد تمام النضج اخرجي الطاجن من الفرن، واتركيه يبرد قليلًا.

ثم قومي بغرف المسقعة، وقدميها مع الأرز الأبيض والبطاطس المقلية أو العيش الأسمر والطحينة، وبالهنا والشفا.

مكونات الوصفةطريقة إعداد الوصفة

إذن نلاحظ أن طبق المسقعة باللحمة المفرومة من الذ الأطباق التي لا تخلو اي سفرة منه وخاصة العزومات، يمكن لأي فرد من جميع أفراد الأسرة الدخول الي المطبخ وتحضير طبق المسقعة باللحمة بطريقة سهلة، وسريعة وصحية أكثر، يتكون مم الباذنجان واللحمة والبصل وتعتبر هذه المكونات مفيدة جدا في عملية بناء الجسم والعضلات والعظام.