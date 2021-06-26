طريقة عمل المخروطة باللبن والسكر لأحلي فطور وعشاء خفيف في المنزل

طريقه عمل المخروطة باللبن والسكر أو كما يسمونها بالادوسية تعد في الأساس من الحلويات الصعيدية المشهية و المشهورة في مصر عند تناولها تبعث الدفن في أيام الشتاء الباردة يمكن تحضير المخروطة باللبن والسكر وبطعم حادق تحضر المخروطة من الماء والملح والدقيق ويتم تشكيلها بطريقة معينة سواء بالماكينة أو يدويا وبعد تشكيلها وهى ساخنة يضاف إليها السمن البلدي والسكر أو إضافة بعض المكسرات إليها كما يمكن الاستغناء عن الأرز أو المكرونه بتقديم المخروطة بجانب اللحوم والدجاج أو السلطة الخضراء والمخلل لأنها تشعر من يتناولها بالشبع كما يمكن تخزين المخروطة في الفريزر لمدة طويلة لا تقل عن ثلاثة شهور تعد وصفة المخروطة بالسكر واللبن من الوصفات التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط و الحيوية. طريقة عمل المخروطة باللبن والسكر دقيق ابيض فاخر حسب الكمية المطلوبة.

سنة ملح.

ماء للعجن حساب الحاجة. طريقه تحضير المخروطة في وعاء واسع نضع الدقيق والملح ويضاف اليهم الماء بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ناعمة ومتماسكة. نقطع العجينة قطع متوسطة الحجم وتغطى بكيس بلاستيك حتى ترتاح لمدة عشر دقائق. نرش قليل من الدقيق على سطح الرخامة ونأخذ قطعة ونفردها بالنشابة أو الشوبك بسمك رفيع. بسكين نقطع العجين على شكل مستطيلات بعرض 10سم. نحضر الماكينة المخصصة للمخروطة ونقوم بتثبيتها فوق سطح ثابت مثل المنضدة. نأخذ كل شريحة من شرائح المقطعة على شكل مستطيلات ونضعها في المكان المخصص و نرش عليها قليل من الدقيق أثناء تشغيل الماكينة. ثم نستقبل شرائح العجين من الجهة الأخري فوق منخل أو غربال ويتم هز المخروطة للتخلص من الدقيق الزائد. مرحلة تسوية المخروطة لتسوية المخروطة يجب تسويتها على البخار نضع حلة بخار فوق النار في قاع الحلة المثقوب نضع شاش.

إذا لم تتوفر هذه الحلة يمكن وضع حلة مملوءة إلي المنتصف بالماء ثم نضع فوق الحلة مصفاة ونفرش فيها قطعة من الشاش وذلك من اجل حتى لا يتسرب بخار الماء أثناء تسوية المخروطة.

ثم نضع المخروطة بعد غلي الماء داخل الشاش وتلف المخروطة داخل ا.

وبعد مرور ربع ساعة نقلب المخروطة ونخرجها من الشاش في طبق عميق. طريقة تقديم المخروطة المخروطة تقدم بأكثر من طريقة من يفضلها وهي ساخنة بالسمنة البلدي والسكر وهناك من يفضلها باللبن والسكر بوضعهم فوق المخروطة وهي ساخنة وتوجد طريقة اخرى وهي بالعسل الأسود. ملحوظة: لمن لم تتوفر لديه ماكينة المخروطة يمكن تطبيق العجينة بعد فردها على شكل رور وبسكين حاد تقطع أجزاء رفيعة على شكل شرائط طولية. طريقة عمل المخروطة باللبن والسكرطريقه تحضير المخروطةمرحلة تسوية المخروطةطريقة تقديم المخروطة طريقة تنشيف المخروطة طريقة تنشيف المخروطة بعد الانتهاء من عمل المخروطة على الماكينة أو بالسكين تنفض باليدين وتفرش علي قماشة كبيرة نظيفة لكي تجف و تنشر فى الشمس و تدخل فرن ساخن لكي تتحمص وتكتسب اللون الذهبي و تقليب من وقت الى اخر ثم يتم تخزينها ويتم تحضيرها عن طريق سلقها باللبن مضاف إليه السكر والفانيليا. الوسوم

طريقه عمل المخروطة باللبن والسكر أو كما يسمونها بالادوسية تعد في الأساس من الحلويات الصعيدية المشهية و المشهورة في مصر عند تناولها تبعث الدفن في أيام الشتاء الباردة يمكن تحضير المخروطة باللبن والسكر وبطعم حادق تحضر المخروطة من الماء والملح والدقيق ويتم تشكيلها بطريقة معينة سواء بالماكينة أو يدويا وبعد تشكيلها وهى ساخنة يضاف إليها السمن البلدي والسكر أو إضافة بعض المكسرات إليها كما يمكن الاستغناء عن الأرز أو المكرونه بتقديم المخروطة بجانب اللحوم والدجاج أو السلطة الخضراء والمخلل لأنها تشعر من يتناولها بالشبع كما يمكن تخزين المخروطة في الفريزر لمدة طويلة لا تقل عن ثلاثة شهور تعد وصفة المخروطة بالسكر واللبن من الوصفات التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط و الحيوية. طريقة عمل المخروطة باللبن والسكر دقيق ابيض فاخر حسب الكمية المطلوبة.

سنة ملح.

ماء للعجن حساب الحاجة. طريقه تحضير المخروطة في وعاء واسع نضع الدقيق والملح ويضاف اليهم الماء بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ناعمة ومتماسكة. نقطع العجينة قطع متوسطة الحجم وتغطى بكيس بلاستيك حتى ترتاح لمدة عشر دقائق. نرش قليل من الدقيق على سطح الرخامة ونأخذ قطعة ونفردها بالنشابة أو الشوبك بسمك رفيع. بسكين نقطع العجين على شكل مستطيلات بعرض 10سم. نحضر الماكينة المخصصة للمخروطة ونقوم بتثبيتها فوق سطح ثابت مثل المنضدة. نأخذ كل شريحة من شرائح المقطعة على شكل مستطيلات ونضعها في المكان المخصص و نرش عليها قليل من الدقيق أثناء تشغيل الماكينة. ثم نستقبل شرائح العجين من الجهة الأخري فوق منخل أو غربال ويتم هز المخروطة للتخلص من الدقيق الزائد. مرحلة تسوية المخروطة لتسوية المخروطة يجب تسويتها على البخار نضع حلة بخار فوق النار في قاع الحلة المثقوب نضع شاش.

إذا لم تتوفر هذه الحلة يمكن وضع حلة مملوءة إلي المنتصف بالماء ثم نضع فوق الحلة مصفاة ونفرش فيها قطعة من الشاش وذلك من اجل حتى لا يتسرب بخار الماء أثناء تسوية المخروطة.

ثم نضع المخروطة بعد غلي الماء داخل الشاش وتلف المخروطة داخل ا.

وبعد مرور ربع ساعة نقلب المخروطة ونخرجها من الشاش في طبق عميق. طريقة تقديم المخروطة المخروطة تقدم بأكثر من طريقة من يفضلها وهي ساخنة بالسمنة البلدي والسكر وهناك من يفضلها باللبن والسكر بوضعهم فوق المخروطة وهي ساخنة وتوجد طريقة اخرى وهي بالعسل الأسود. ملحوظة: لمن لم تتوفر لديه ماكينة المخروطة يمكن تطبيق العجينة بعد فردها على شكل رور وبسكين حاد تقطع أجزاء رفيعة على شكل شرائط طولية. طريقة عمل المخروطة باللبن والسكرطريقه تحضير المخروطةمرحلة تسوية المخروطةطريقة تقديم المخروطة طريقة تنشيف المخروطة طريقة تنشيف المخروطة بعد الانتهاء من عمل المخروطة على الماكينة أو بالسكين تنفض باليدين وتفرش علي قماشة كبيرة نظيفة لكي تجف و تنشر فى الشمس و تدخل فرن ساخن لكي تتحمص وتكتسب اللون الذهبي و تقليب من وقت الى اخر ثم يتم تخزينها ويتم تحضيرها عن طريق سلقها باللبن مضاف إليه السكر والفانيليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المخروطة باللبن والسكر لأحلي فطور وعشاء خفيف في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.