طريقة عمل كفتة داود باشا بمذاق مميز وصفة الملوك

كفتة داود باشا من الوصفات الشهية المفضلة ذات المذاق المشهي و المميز وترجع تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى السلطان التركي داود باشا وتحضر وصفة داود باشا في الولائم والعزائم الكبيرة والمناسبات السعيدة ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة بالرغم من ذلك فأن طعمها أطيب كفتة داود باشا تشكل على هيئة كرات من اللحم المقلية والمطبوخة في صلصة الطماطم ومن الممكن أن تقدم مقلية فقط وتقدم مع الأرز أو الخبز ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهه وطريقة مختلفة عبر مقالنا هذا سوف نعرض لكم طريقة كفتة داود باشا بالصلصة. طريقة عمل كفته داود باشا و مكوناتها طريقة عمل كفته داود باشا و مكوناتها مكونات خليط الكفتة:- حبة بصل كبيرة الحجم مبشورة.

نصف كيلو من اللحم المفروم فيه نسبة من الدهن 20 ٪.

ربع كوب من البقدونس الأخضر الطازج مفروم فرم ناعم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء الطازجة مفرومة فرم ناعم.

ملعقتان كبيرتان زيت ذرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق حب الهيل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

3 فصوص ثوم مهروسين.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون. مكونات خليط الصلصة 2 حبة بصل كبيرة الحجم مقطع شرائح على شكل دائرة.

قرن فلفل اخضر واحمر مفروم ناعم.

2 حبة طماطم كبيرتان الحجم مفرومين.

عدد 4 ملاعق كبيرة صلصة من معجون الطماطم.

1مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 كوب ماء مغلي أو مرقة. طريقة تحضير كفتة داود باشا نحضر وعاء عميق ثم نضع فيه اللحمة المفرومة و البصلة المبشورة مضافا اليهم الملح والفلفل والكزبرة والكمون والبهارات والثوم والبقدونس والقرفة وحبة الهيل المطحونة ثم نخلط باليدين خليط الكفتة مع بعضه حتى تصبح عجينة متماسكة القوام. ثم ندخل خليط الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة لترتاح. ثم تشكل الكفتة الكرات حسب الحجم المطلوب. نضع مقلاة على نار متوسطة الحرارة بها زيت عميق و بعد أن يسخن الزيت. نضع كرات الكفتة في الزيت وتقلب إلى أن تكتسب لونا ذهبيا من الوجهين وتترك لمدة خمس دقائق ثم تخرج من الزيت على مناشف ورقية. نحضر وعاء ونضع فيه القليل من الزيت ثم يرفع على نار متوسطة الحرارة. ثم نضيف على الزيت البصل ويتم تشويحه إلي أن يذبل ثم يضاف إليه الثوم ويقلب ثم يضاف عليهم معجون الطماطم. يضاف الفلفل الأحمر والطماطم والفلفل الأخضر والملح والبهارات وعصير الطماطم و الملح وتقلب المكونات مع بعضها وتترك حتى تغلي و تتسبك وتنضج. نضع الكفتة في الصلصة وتترك على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى تنضج. يسكب خليط الكفتة بالصلصة في صينية وتدخل الفرن المسبق تسخينه لمدة نصف ساعة إلي أن تمتزج جميع المكونات و تنضج ويصبح خليط الصلصة ثقيل. طريقة تحضير كفتة داود باشا يتم إخراج صينية الكفتة من الفرن وتقدم كفتة داوود باشا في الأطباق المناسبة للتقديم بجانب الخبز أو الأرز الأبيض أو أصابع البطاطس المقلية ويزيين طبق كفتة داود باشا بالبقدونس الأخضر. الوسوم

كفتة داود باشا من الوصفات الشهية المفضلة ذات المذاق المشهي و المميز وترجع تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى السلطان التركي داود باشا وتحضر وصفة داود باشا في الولائم والعزائم الكبيرة والمناسبات السعيدة ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة بالرغم من ذلك فأن طعمها أطيب كفتة داود باشا تشكل على هيئة كرات من اللحم المقلية والمطبوخة في صلصة الطماطم ومن الممكن أن تقدم مقلية فقط وتقدم مع الأرز أو الخبز ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهه وطريقة مختلفة عبر مقالنا هذا سوف نعرض لكم طريقة كفتة داود باشا بالصلصة. طريقة عمل كفته داود باشا و مكوناتها طريقة عمل كفته داود باشا و مكوناتها مكونات خليط الكفتة:- حبة بصل كبيرة الحجم مبشورة.

نصف كيلو من اللحم المفروم فيه نسبة من الدهن 20 ٪.

ربع كوب من البقدونس الأخضر الطازج مفروم فرم ناعم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء الطازجة مفرومة فرم ناعم.

ملعقتان كبيرتان زيت ذرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق حب الهيل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

3 فصوص ثوم مهروسين.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون. مكونات خليط الصلصة 2 حبة بصل كبيرة الحجم مقطع شرائح على شكل دائرة.

قرن فلفل اخضر واحمر مفروم ناعم.

2 حبة طماطم كبيرتان الحجم مفرومين.

عدد 4 ملاعق كبيرة صلصة من معجون الطماطم.

1مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 كوب ماء مغلي أو مرقة. طريقة تحضير كفتة داود باشا نحضر وعاء عميق ثم نضع فيه اللحمة المفرومة و البصلة المبشورة مضافا اليهم الملح والفلفل والكزبرة والكمون والبهارات والثوم والبقدونس والقرفة وحبة الهيل المطحونة ثم نخلط باليدين خليط الكفتة مع بعضه حتى تصبح عجينة متماسكة القوام. ثم ندخل خليط الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة لترتاح. ثم تشكل الكفتة الكرات حسب الحجم المطلوب. نضع مقلاة على نار متوسطة الحرارة بها زيت عميق و بعد أن يسخن الزيت. نضع كرات الكفتة في الزيت وتقلب إلى أن تكتسب لونا ذهبيا من الوجهين وتترك لمدة خمس دقائق ثم تخرج من الزيت على مناشف ورقية. نحضر وعاء ونضع فيه القليل من الزيت ثم يرفع على نار متوسطة الحرارة. ثم نضيف على الزيت البصل ويتم تشويحه إلي أن يذبل ثم يضاف إليه الثوم ويقلب ثم يضاف عليهم معجون الطماطم. يضاف الفلفل الأحمر والطماطم والفلفل الأخضر والملح والبهارات وعصير الطماطم و الملح وتقلب المكونات مع بعضها وتترك حتى تغلي و تتسبك وتنضج. نضع الكفتة في الصلصة وتترك على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى تنضج. يسكب خليط الكفتة بالصلصة في صينية وتدخل الفرن المسبق تسخينه لمدة نصف ساعة إلي أن تمتزج جميع المكونات و تنضج ويصبح خليط الصلصة ثقيل. طريقة تحضير كفتة داود باشا يتم إخراج صينية الكفتة من الفرن وتقدم كفتة داوود باشا في الأطباق المناسبة للتقديم بجانب الخبز أو الأرز الأبيض أو أصابع البطاطس المقلية ويزيين طبق كفتة داود باشا بالبقدونس الأخضر.

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