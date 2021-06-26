طريقة عمل بسكويت البرتقال بكل سهولة في الخلاط والطعم مقرمش ولذيذ

بسكويت البرتقال بالكيس يعد من أسهل وأشهى أنواع البسكويت، لأن الكثير من الأشخاص يعشقون تناوله بجانب المشروبات الساخنة، خاصة الأطفال، لأن له مذاق ورائحة قويين للغاية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت البرتقال بالكيس. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات ربع كيلو من الطحين الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

كأس كبير من السكر الناعم.

4 ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

كأس كبير من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

40 جرام من عصير البرتقال الفريش.

بيضة كبيرة الحجم. للتزيين 150 جرام من السكر الناعم.

2 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

ثلاث ملاعق متوسطين من عصير البرتقال الطازج. طريقة التحضير اخلطي الملح مع البيكنج باودر، ومقدار الطحين بعد نخلهم في وعاء مناسب للخلط، ثم اتركيهم جانبا. اخفقي السكر مع الزبدة، وبشر البرتقال جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفي عصير البرتقال، والبيض إليهم، ثم اخفقيهم لمدة 6 دقائق. اسكبي خليط عصير البرتقال فوق خليط الطحين، ثم امزجيهم جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. قسمي العجينة إلى عدة كرات، ثم ضعيها وعاء له غطاء، ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة. قومي بتشكيل العجينة إلى عدة مربعات صغيرة الحجم، ثم وزعيها في صينية، ثم ضعيها في الفرن لمدة ربع ساعة، حتى ينضج بسكويت البرتقال، ثم اتركيه جانبا. ثم امزجي السكر مع بشر البرتقال جيدا، ثم ضيفي عصير البرتقال، ثم امزجيهم مرة أخرى، حتى يتكون صوص البرتقال. وزعي صوص البرتقال فوق سطح البسكويت، حتى يتزين قبل التقديم. طريقة أخرى لعمل بسكويت البرتقال طريقة التحضيرطريقة أخرى لعمل بسكويت البرتقال المكونات: 350 جرام من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة من الملح.

كأس كبير من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

كأس كبير من الزبدة.

أربع ملاعق صغيرة من عصير البرتقال. طريقة التحضير امزجي جميع مكونات البسكويت بالبرتقال مع بعضها البعض، حتى تتكون عجينة ناعمة. بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة حسب الرغبة، ثم ضعيها في صينية. ضعي عجينة البسكويت في الفرن لمدة ثلث ساعة، حتى ينضج بسكويت البرتقال، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

بسكويت البرتقال بالكيس يعد من أسهل وأشهى أنواع البسكويت، لأن الكثير من الأشخاص يعشقون تناوله بجانب المشروبات الساخنة، خاصة الأطفال، لأن له مذاق ورائحة قويين للغاية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت البرتقال بالكيس. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال المكونات ربع كيلو من الطحين الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج صودا.

كأس كبير من السكر الناعم.

4 ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

كأس كبير من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

40 جرام من عصير البرتقال الفريش.

بيضة كبيرة الحجم. للتزيين 150 جرام من السكر الناعم.

2 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

ثلاث ملاعق متوسطين من عصير البرتقال الطازج. طريقة التحضير اخلطي الملح مع البيكنج باودر، ومقدار الطحين بعد نخلهم في وعاء مناسب للخلط، ثم اتركيهم جانبا. اخفقي السكر مع الزبدة، وبشر البرتقال جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفي عصير البرتقال، والبيض إليهم، ثم اخفقيهم لمدة 6 دقائق. اسكبي خليط عصير البرتقال فوق خليط الطحين، ثم امزجيهم جيدا، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. قسمي العجينة إلى عدة كرات، ثم ضعيها وعاء له غطاء، ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة. قومي بتشكيل العجينة إلى عدة مربعات صغيرة الحجم، ثم وزعيها في صينية، ثم ضعيها في الفرن لمدة ربع ساعة، حتى ينضج بسكويت البرتقال، ثم اتركيه جانبا. ثم امزجي السكر مع بشر البرتقال جيدا، ثم ضيفي عصير البرتقال، ثم امزجيهم مرة أخرى، حتى يتكون صوص البرتقال. وزعي صوص البرتقال فوق سطح البسكويت، حتى يتزين قبل التقديم. طريقة أخرى لعمل بسكويت البرتقال طريقة التحضيرطريقة أخرى لعمل بسكويت البرتقال المكونات: 350 جرام من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشة من الملح.

كأس كبير من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

كأس كبير من الزبدة.

أربع ملاعق صغيرة من عصير البرتقال. طريقة التحضير امزجي جميع مكونات البسكويت بالبرتقال مع بعضها البعض، حتى تتكون عجينة ناعمة. بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة حسب الرغبة، ثم ضعيها في صينية. ضعي عجينة البسكويت في الفرن لمدة ثلث ساعة، حتى ينضج بسكويت البرتقال، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت البرتقال بكل سهولة في الخلاط والطعم مقرمش ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.