طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر من النشا والكيوي وفوائده في تغذية الشعر

بروتين طبيعي للشعر هو كل ما تحلم به الفتيات والسيدات للحصول على الشعر المثالي والناعم واللامع، كما أنه يساعدهم في توصيل التغذية المناسبة للشعر الصحي، ويعتبر البروتين بشكل عام من منتجات العناية بالشعر التي لجأت لها الفتيات في الفترة الأخيرة، نظراً لأنه يقوم بمد الشعر المجعد بالتغذية المناسبة وجعله مفرود ولامع مثل الحرير، ولكن مع انتشار الأمر بدأت الشركات تقوم بإدراج المواد الكيماوية في المنتجات الخاصة به حتى يصبح بروتين صناعي وتصبح نتيجته فعالة بشكل أكبر للغاية، ويجني ثماره في وقت أقل، ولكن مع الإفراط في استخدام البروتين الصناعي يصاب الشعر بالقشرة والتقصف والتساقط المستمر.

طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر في البيت

يعتبر بروتين طبيعي للشعر هو أكثر الأشياء المفيدة لصحة الشعر وحيويته، وأصبح الآن بإمكاننا تحضيره في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية من خلال عدد بسيط من المكونات التالية:

المكونات

حبة من البيض.

ثمرة من الموز الناضج.

10 أوراق من الكاري الطازج.

ورقة من الصبار الأخضر.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بشطف أوراق الكاري بالماء وتركها جانباً. نبدأ في تقشير ورقة الصبار لاستخراج الجل منه. تقشير أصبع الموز وتقطيعه إلى مكعبات صغيرة للغاية. في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة البيض والموز والصبار والكاري. نبدأ في خفق المكونات حتى تتجانس تماماً وتصبح جاهزة للاستخدام.

نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات صغيرة.

بفرشاة الصبغة نقوم بتوزيع المزيج على الشعر والتأكد من أنه يغطي الشعر بأكمله.

يغطى الشعر بفوطة ساخنة ويترك عليه لمدة ساعتين على الأقل.

يغسل الشعر بالماء والشامبو للتخلص من التكتلات وبقايا الخليط.

يعتبر البروتين من أهم المكونات الطبيعية التي يحتاج لها الشعر للحفاظ على صحته. يقوم البروتين بتغليق الشعر وحمايته من الجفاف والتلف. يمنح البروتين الشعر اللمعان والنعومة المطوبة ويخلصه من التجعيد. يعتبر البروتين من المكونات الفعالة في تقوية بصيلات الشعر وتحفيزها على النمو. يقوم بمعالجة عدد كبير للغاية من أِشهر مشكلات الشعر، ومنها التقصف والقشرة والتساقط والتلف. يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

طريقة تطبيق البروتين الطبيعي على الشعرفوائد البروتين لصحة الشعر ومظهره