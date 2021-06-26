طريقة عمل كفتة العدس بجبة بمكونات نباتية بنفس مذاق كفتة اللحم

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كفتة العدس بجبة ، من أفضل وألذ الوصفات النباتية لمحبي الأكلات النباتية أو للذين ممنوعين من أكل اللحم لأسباب مرضية، كما أن مذاقها لذيذ لاحتوائها علي بهارات عديدة تجعل مذاقها ككفتة اللحم تماما، كما أن العدس يحتوي علي العديد من الفوائد لصحة الإنسان، كما أن هذه الأكلة ستكون ألذ بديل للبروتين الحيواني وكذلك تتكون كفتة العدس بجبة من مكونات بسيطة متوفرة عند الجميع ورخيصة الثمن وكذلك طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتعد بواسطة الكبة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كفتة العدس بجبة بمكونات نباتية.مكونات كفتة العدس بجبة
تتكون هذه الكفتة الفريدة من نوعها من مكونات بسيطة ومتوفرة عند أغلب الناس وهي كالتالي:
- ربع كيلو عدس بجبة (عدس بني) منقوع لمدة ١٤ ساعة.
- ثمرة بطاطس كبيرة مسلوقة.
- كوب إلا ربع من البقسماط المطحون.
- بصلة مفرومة.
- نصف حزمة كزبرة خضراء مفرومة.
- ٢ فص ثوم مفرومين.
- نصف ملعقة صغيرة من كلا من الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود والكاري والكزبرة اليابسة المطحونة.
- ملح حسب الرغبة.
الأداة الأساسية في صنع كفتة العدس هي الكبة وطريقة التحضير كالتالي:
- نقوم بوضع البصل والثوم في الكبة ونفرمهم جيدا، ثم نضيف أليهم العدس تدريجيا علي ثلاث مراحل ونقوم بفرمهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الكزبرة والبطاطس المسلوق في الكبة مع العدس ونستمر في الفرم.
- ثم نقوم بإضافة البقسماط و الملح والفلفل والكزبرة اليابسة والكركم والكاري والزنجبيل ونفرم جميع المكونات مع بعضها البعض.
- وبعدما يتم فرم جميع المكونات وتختلط وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة.
- وعندما تمر الساعة نقوم بإخراج الخليط من الثلاجة ونشكله علي شكل أصابع الكفتة وندهن يدينا بالزيت قبل أن نقوم بالتشكيل.
- وبعد ذلك نقوم بوضع أصابع الكفتة في الفريزر حتي تتجمد بعد ذلك نقوم بإخراجها وقليها في زيت غزير.
- بعدما تتم تسوية الكفتة نقوم بإخراجها من الزيت وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
طريقة عمل صلصة الكفتة
كذلك يمكننا وضع هذه الكفتة في الصلصة مثل كفتة اللحم تماما إذا رغبنا بذلك ومكوناتها كالتالي:
- بصلتين مفرومين.
- ملعقتين من السمن ويمكن استبدال السمن بالزيت.
- ثلاث أكواب من عصير الطماطم.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
طريقة التحضير
- نقوم بتشويح البصل علي النار حتي يزبل ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الطماطم والماء والصلصة ونقلبهم جيدا ونتركها تغلي لمدة ثلاث دقائق.
- ثم نقوم بإضافة كفتة العدس بجبة ونتركها تغلي في الصلصة لمدة دقيقتين وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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كفتة العدس بجبة ، من أفضل وألذ الوصفات النباتية لمحبي الأكلات النباتية أو للذين ممنوعين من أكل اللحم لأسباب مرضية، كما أن مذاقها لذيذ لاحتوائها علي بهارات عديدة تجعل مذاقها ككفتة اللحم تماما، كما أن العدس يحتوي علي العديد من الفوائد لصحة الإنسان، كما أن هذه الأكلة ستكون ألذ بديل للبروتين الحيواني وكذلك تتكون كفتة العدس بجبة من مكونات بسيطة متوفرة عند الجميع ورخيصة الثمن وكذلك طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتعد بواسطة الكبة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كفتة العدس بجبة بمكونات نباتية.مكونات كفتة العدس بجبة
تتكون هذه الكفتة الفريدة من نوعها من مكونات بسيطة ومتوفرة عند أغلب الناس وهي كالتالي:
- ربع كيلو عدس بجبة (عدس بني) منقوع لمدة ١٤ ساعة.
- ثمرة بطاطس كبيرة مسلوقة.
- كوب إلا ربع من البقسماط المطحون.
- بصلة مفرومة.
- نصف حزمة كزبرة خضراء مفرومة.
- ٢ فص ثوم مفرومين.
- نصف ملعقة صغيرة من كلا من الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود والكاري والكزبرة اليابسة المطحونة.
- ملح حسب الرغبة.
الأداة الأساسية في صنع كفتة العدس هي الكبة وطريقة التحضير كالتالي:
- نقوم بوضع البصل والثوم في الكبة ونفرمهم جيدا، ثم نضيف أليهم العدس تدريجيا علي ثلاث مراحل ونقوم بفرمهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الكزبرة والبطاطس المسلوق في الكبة مع العدس ونستمر في الفرم.
- ثم نقوم بإضافة البقسماط و الملح والفلفل والكزبرة اليابسة والكركم والكاري والزنجبيل ونفرم جميع المكونات مع بعضها البعض.
- وبعدما يتم فرم جميع المكونات وتختلط وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة.
- وعندما تمر الساعة نقوم بإخراج الخليط من الثلاجة ونشكله علي شكل أصابع الكفتة وندهن يدينا بالزيت قبل أن نقوم بالتشكيل.
- وبعد ذلك نقوم بوضع أصابع الكفتة في الفريزر حتي تتجمد بعد ذلك نقوم بإخراجها وقليها في زيت غزير.
- بعدما تتم تسوية الكفتة نقوم بإخراجها من الزيت وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
طريقة عمل صلصة الكفتة
كذلك يمكننا وضع هذه الكفتة في الصلصة مثل كفتة اللحم تماما إذا رغبنا بذلك ومكوناتها كالتالي:
- بصلتين مفرومين.
- ملعقتين من السمن ويمكن استبدال السمن بالزيت.
- ثلاث أكواب من عصير الطماطم.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
طريقة التحضير
- نقوم بتشويح البصل علي النار حتي يزبل ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الطماطم والماء والصلصة ونقلبهم جيدا ونتركها تغلي لمدة ثلاث دقائق.
- ثم نقوم بإضافة كفتة العدس بجبة ونتركها تغلي في الصلصة لمدة دقيقتين وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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