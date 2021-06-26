اعملي محشي الكرنب بكل سهولة وبطعم وريحة زمان، محشي الكرنب يعد من أجمل الأطباق الشعبية التي يفضلها الكثير من الاسخاص، خاصة في أيام البرد، لأنه يمد الجسم بالطاقة، ويتميز بطعمه الدافئ ورائحته الشهية، ويمكن تحضيره بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل محشي الكرنب على الطريقة المصرية. طريقة عمل محشي الكرنب على الطريقة المصرية طريقة عمل محشي الكرنب على الطريقة المصرية المقادير: رأس كبيرة الحجم من الكرنب.

نصف كيلو من الأرز.

كأس كبير من البصل المهروس.

كوب صغير من الكزبرة المهروسة.

100 جرام من البقدونس الأخضر المفروم.

كأس صغير من السبت الأخضر المفروم.

ربع كيلو من مكعبات الطماطم.

ثلث كوب صغير من الصلصة الجاهزة.

ملعقة متوسطة من الثوم المهروس.

مكعب من مرق الدجاج.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

40 جرام عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة من البهارات. طريقة التحضير ضعي مقدار الأرز بعد غسله في وعاء به مقدار كافي من الماء، ثم اتركيه جانبا لمدة نصف ساعة. قومي بتصفية الأرز من الماء جيدا، ثم ضعيه في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه الشبت، والكزبرة، والبصل، والبقدونس، ثم امزجيهم جيدا. ضيفي البهارات، والملح، والكمون، والفلفل الأسود إلى خليط الارز، ثم قلبي الخليط. احضري وعاء حراري كبير، ثم ضعي به نصف حجمه ماء، ثم ضعيه على النار حتى يصل إلى الغليان، ثم افصلي أوراق الكرنب عن بعضها، ثم ضعيها في الماء، حتى يتم سلقها. قومي بتقطيع أوراق الكرنب المسلوقة إلى مربعات متساوية الحجم. قومي بفرد كل مربع، ثم ضعي فوقها ملعقة صغيرة من خليط الارز، ثم قومي بلفه على هيئة رول، ثم قومي برصه داخل وعاء حراري. كرري الخطوة السابقة مع باقي أوراق الكرنب المسلوقة، حتى تنتهي من محشي الكرنب. ضعي ملعقة من زيت الذرة في مقلاة كبيرة على النار، ثم ضعي بها الثوم، وربع كوب صغير من البصل المهروس، ثم اتركيهم حتى يذبل كل منهم. ضيفي الطماطم، والصلصة الجاهزة، كأسان من الماء، وباقي المكونات إلى خليط البصل،ثم قلبي الخليط. اسكبي الخليط فوق محشي الكرنب، ثم ضعيه على نار عالية، ثم اتركيه حتى يصل إلى الغليان، ثم ضعيه على نار هادئة لمدة ساعة إلا ربع، حتى ينضح، ويصبح محشي الكرنب على الطريقة المصرية جاهز للتقديم. فوائد الكرنب للصحة يعالج التهابات الجسم. يمنع الإصابة بمرض السرطان. يفرز الكولاجين. يزيد من نعومة واشراق البشرة. يقوي الأوعية الدموية. يعزز صحة العظام. يعالج مشاكل الجهاز الهضمي. طريقة التحضيرفوائد الكرنب للصحة الوسوم

اعملي محشي الكرنب بكل سهولة وبطعم وريحة زمان، محشي الكرنب يعد من أجمل الأطباق الشعبية التي يفضلها الكثير من الاسخاص، خاصة في أيام البرد، لأنه يمد الجسم بالطاقة، ويتميز بطعمه الدافئ ورائحته الشهية، ويمكن تحضيره بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل محشي الكرنب على الطريقة المصرية. طريقة عمل محشي الكرنب على الطريقة المصرية طريقة عمل محشي الكرنب على الطريقة المصرية المقادير: رأس كبيرة الحجم من الكرنب.

نصف كيلو من الأرز.

كأس كبير من البصل المهروس.

كوب صغير من الكزبرة المهروسة.

100 جرام من البقدونس الأخضر المفروم.

كأس صغير من السبت الأخضر المفروم.

ربع كيلو من مكعبات الطماطم.

ثلث كوب صغير من الصلصة الجاهزة.

ملعقة متوسطة من الثوم المهروس.

مكعب من مرق الدجاج.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

40 جرام عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة من البهارات. طريقة التحضير ضعي مقدار الأرز بعد غسله في وعاء به مقدار كافي من الماء، ثم اتركيه جانبا لمدة نصف ساعة. قومي بتصفية الأرز من الماء جيدا، ثم ضعيه في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه الشبت، والكزبرة، والبصل، والبقدونس، ثم امزجيهم جيدا. ضيفي البهارات، والملح، والكمون، والفلفل الأسود إلى خليط الارز، ثم قلبي الخليط. احضري وعاء حراري كبير، ثم ضعي به نصف حجمه ماء، ثم ضعيه على النار حتى يصل إلى الغليان، ثم افصلي أوراق الكرنب عن بعضها، ثم ضعيها في الماء، حتى يتم سلقها. قومي بتقطيع أوراق الكرنب المسلوقة إلى مربعات متساوية الحجم. قومي بفرد كل مربع، ثم ضعي فوقها ملعقة صغيرة من خليط الارز، ثم قومي بلفه على هيئة رول، ثم قومي برصه داخل وعاء حراري. كرري الخطوة السابقة مع باقي أوراق الكرنب المسلوقة، حتى تنتهي من محشي الكرنب. ضعي ملعقة من زيت الذرة في مقلاة كبيرة على النار، ثم ضعي بها الثوم، وربع كوب صغير من البصل المهروس، ثم اتركيهم حتى يذبل كل منهم. ضيفي الطماطم، والصلصة الجاهزة، كأسان من الماء، وباقي المكونات إلى خليط البصل،ثم قلبي الخليط. اسكبي الخليط فوق محشي الكرنب، ثم ضعيه على نار عالية، ثم اتركيه حتى يصل إلى الغليان، ثم ضعيه على نار هادئة لمدة ساعة إلا ربع، حتى ينضح، ويصبح محشي الكرنب على الطريقة المصرية جاهز للتقديم. فوائد الكرنب للصحة يعالج التهابات الجسم. يمنع الإصابة بمرض السرطان. يفرز الكولاجين. يزيد من نعومة واشراق البشرة. يقوي الأوعية الدموية. يعزز صحة العظام. يعالج مشاكل الجهاز الهضمي. طريقة التحضيرفوائد الكرنب للصحة

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