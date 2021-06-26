طريقة عمل الكبة السوري المقلية بأبسط المكونات وأقل التكاليف

طريقة عمل الكبة السوري، تُعد الكبة السورية من أشهر أطباق المطبخ السوري التي انتشرت في مصر والوطن العربي، كما يتنوع شكلها وطريقة تحضيرها من مدينة لأخرى من مدن سوريا، فهناك الكبة المشوية، الكبة المقلية، كبة البطاطا كبة بالصينية، وكلاهما مميزان في الطعم ويفضلها الكثير من الأشخاص ،سنقدم لكِ اليوم طريقة عمل الكبة المقلية بطريقة سهلة وبسيطة، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على الطريقة.

طريقة عمل الكبة السوري المقلية

من أكثر الأكلات التي تحظى بشعبية كبيرة، ولاقت إنتشاراً كبيراً في الدول العربية، وتعد واحدة من الأكلات الشعبية المشهورة في سوريا، حيث يمكن تجهيزها ووضعها في الفريزر لحين الإستخدام فهي تقدم بكثرة في العزائم الكبيرة والمناسبات، وأكثر ما يميزها أن تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لمجهود.

المكونات:

كيلو جرام من البرغل.

واحد كيلو من اللحمة المفرومة.

رشة ملح.

بصلة متوسطة الحجم ومُقطعة إلى 4 قطع.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المجفف الناعم.

مقدار ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

رشة فلفل أسود ناعم.

نقوم بنقع البرغل في 2 كوب من الماء البارد لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

يتم تحضير بولة عميقة ضعي فيها اللحمة ثم البهارات واخلطيهم ببعض جيدًا.

يتم إضافة رشة ملح إلى البرغل، ومن ثم قومي بوضع المكونات كلها في الكبة واطحنيها جيدَا.

تحضر طاسة على النار وضعي فيها القليل من الزيت وقومي بتحمير مكعبات البصل الصغيرة حتى تذبل.

إضافة اللحمة المبهرة إلى البصل مع التقليب حتى يتحول لونها إلى اللون البني، ويُمكنك إضافة بعض البهارات البسيطة مرة أخرى حسب الرغبة.

تقسيم عجينة البرغل إلى كور صغيرة الحجم.

اصنعي حفرة صغيرة داخل كرات البرغل واحشيها باللحم المفروم المبهر، ثم نقوم بإغلاقها بإحكام حتى لا تنفتح أثناء القلي.

في طاسة ساخنة نضع بها كمية من الزيت ويتم تحمير كرات البرغل ونقلبها على الوجهين حتى الحصول على اللون الذهبي داكن.

نضعها في أطباق التقديم ونزينها بأوراق البقدونس الخضراء، ويمكن تقديمها مع السلطة الخضراء وشوربة العدس، بالإضافة إلى إمكانية إضافة المكسرات واللوز إلى الحشو.

وبهذا يتم تحضير أفضل كبة سورية محضرة بالمنزل أفضل من الجاهزة.

طريقة التحضير: