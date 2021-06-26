النشا مكون كيراتين سحري وطبيعي لفرد الشعر في البيت دون استخدام السيشوار والمكواة

الحصول على شعر جذاب حلم جميع الفتيات في مختلف الأعمار، حيث تنزعج الفتاة من الشعر المجعد الخشن لصعوبة تمشيطه ومظهره الغير جذاب، ولذلك يبحثون على طرق مختلفة للتخلص من هذه المشكلة، ويلجأون في النهاية إلى استخدام منتجات تدمر الشعر مثل كريمات الفرد وغيرها التي تحتوي على مواد كيميائية ولا يوجد لها مصدر ولكنها رخيصة الثمن، ولذلك نقدم لهم اليوم وصفات النشا الطبيعية لفرد الشعر بكل سهولة في البيت بأقل التكاليف الممكنة، ولكن باستخدام مكونات طبيعية تفيد الشعر وتمنحه التغذية التي يحتاجها. وصفة النشا لفرد الشعر في البيت وصفة النشا لفرد الشعر في البيت مكونات الوصفة: 6 ملعقة من النشا الأبيض.

5 ملعقة من العسل الأبيض.

4 ملعقة من زيت الزيتون الطبيعي. طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها على الشعر: أولاً نجهز بولة كبيرة وعميق ونضع بها النشا، ثم نقوم بإضافة العسل وزيت الزيتون.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس.

نقوم بتوزيع الخلطة على الشعر كله، حيث نقسمه إلى خصيلات.

ونوزع الخليط على الخصلة من الجذور إلى الأطراف، ويمكن استخدام فرشاة الصبغة في هذه الخطوة.

بعد التأكد من توزيع الخليط على الشعر كله وتغطيته بالكامل، نتركه لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يجف على الشعر.

بعد مرور الوقت نقوم بغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من بقايا الخليط على الشعر.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة في أسرع وقت ممكن. ماسك النشا الطبيعي لتنعيم الشعر ماسك النشا الطبيعي لتنعيم الشعر مكونات الماسك: عدد 6 ملعقة من النشا.

خمسة ملاعق من زيت جوز الهند. طريقة تحضير الماسك وتطبيقه على الشعر: في بولة نقوم بوضع كلاً من النشا وزيت جوز الهند.

نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تمتزج تماماً وتتجانس مع بعضها.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف، ونتأكد من تغطية الشعر بالخليط.

بعد ذلك نتركه لمدة ساعة على الأقل.

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو الخالي من السلفات والمواد الكيميائية.

يجب الانتظام على تكرار تطبيق هذا الماسك أسبوعياً بمعدل مرة في الأسبوع. الوسوم

الحصول على شعر جذاب حلم جميع الفتيات في مختلف الأعمار، حيث تنزعج الفتاة من الشعر المجعد الخشن لصعوبة تمشيطه ومظهره الغير جذاب، ولذلك يبحثون على طرق مختلفة للتخلص من هذه المشكلة، ويلجأون في النهاية إلى استخدام منتجات تدمر الشعر مثل كريمات الفرد وغيرها التي تحتوي على مواد كيميائية ولا يوجد لها مصدر ولكنها رخيصة الثمن، ولذلك نقدم لهم اليوم وصفات النشا الطبيعية لفرد الشعر بكل سهولة في البيت بأقل التكاليف الممكنة، ولكن باستخدام مكونات طبيعية تفيد الشعر وتمنحه التغذية التي يحتاجها. وصفة النشا لفرد الشعر في البيت وصفة النشا لفرد الشعر في البيت مكونات الوصفة: 6 ملعقة من النشا الأبيض.

5 ملعقة من العسل الأبيض.

4 ملعقة من زيت الزيتون الطبيعي. طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها على الشعر: أولاً نجهز بولة كبيرة وعميق ونضع بها النشا، ثم نقوم بإضافة العسل وزيت الزيتون.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج وتتجانس.

نقوم بتوزيع الخلطة على الشعر كله، حيث نقسمه إلى خصيلات.

ونوزع الخليط على الخصلة من الجذور إلى الأطراف، ويمكن استخدام فرشاة الصبغة في هذه الخطوة.

بعد التأكد من توزيع الخليط على الشعر كله وتغطيته بالكامل، نتركه لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يجف على الشعر.

بعد مرور الوقت نقوم بغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من بقايا الخليط على الشعر.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة في أسرع وقت ممكن. ماسك النشا الطبيعي لتنعيم الشعر ماسك النشا الطبيعي لتنعيم الشعر مكونات الماسك: عدد 6 ملعقة من النشا.

خمسة ملاعق من زيت جوز الهند. طريقة تحضير الماسك وتطبيقه على الشعر: في بولة نقوم بوضع كلاً من النشا وزيت جوز الهند.

نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تمتزج تماماً وتتجانس مع بعضها.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف، ونتأكد من تغطية الشعر بالخليط.

بعد ذلك نتركه لمدة ساعة على الأقل.

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو الخالي من السلفات والمواد الكيميائية.

يجب الانتظام على تكرار تطبيق هذا الماسك أسبوعياً بمعدل مرة في الأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشا مكون كيراتين سحري وطبيعي لفرد الشعر في البيت دون استخدام السيشوار والمكواة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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