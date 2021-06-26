تكات عمل الكبدة الاسكندراني في البيت زي أشهر المحلات (كبدة الفلاح) بأقل مجهود

تعتبر الكبدة الاسكندراني من أشهر الأكلات التي يحبها عدد كبير من الأشخاص في مصر، حيث أنها من أشهر الطرق التي يتم تحضير بها الكبدة، وتتميز بطعمها اللذيذ والشهي، ويوجد محلات متخصصة في تحضير هذا النوع فقط، مثل مطاعم الفلاح في الاسكندرية، وبدلاً من الذهاب إليه نقدم لكم أهم التكات والأسرار للحصول على نفس الطعم في البيت بأقل مجهود وفي أسرع وقت. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني مكونات: نصف كيلو من الكبدة.

حبتان من الفلفل الأخضر مقطعة إلى شرائح.

بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح.

فلفل حامي.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة الحجم من الكمون. طريقة التحضير: نتبل الكمية الموجودة من الكبدة بالملح والفلفل والخل وعصير الليمون والكمون والثوم.

نترك الكبدة في التتبيلة حوالي 30 دقيقة.

في طاسة على نار متوسطة نضع الزيت، وبعد أن يسخن نقوم بإضافة الكبدة.

نقلب باستمرار حتى ينشف الماء تماماً.

نقوم بإضافة شرائح البصل والكزبرة ونستمر في التحريك.

نقلل درجة حرارة النار، ونتركها حتى تستوي.

ثم نقوم بإضافة شرائح الفلفل الأخضر والفلفل الحامي، ونقلب ثم تقدم. طريقة أخرى لعمل الكبدة الاسكندراني في البيت طريقة أخرى لعمل الكبدة الاسكندراني في البيت مكونات التحضير: نصف كيلو من الكبدة مقطعة إلى مكعبات.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

فصين من الثوم مهروسين.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السماق.

فلفل ألوان مقطع إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير: نضع الزيت في طاسة على النار لكي يسخن.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل في الزيت، ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الثوم وشرائح الفلفل الألوان، ونقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضع مكعبات الكبدة.

ونضيف للمكونات الملح والفلفل والسماق والليمون.

نحرك المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد، ونترك الكبدة حتى تستوي تماماً.

ثم نرفعها من على النار وتقدم مع سلطة طحينة وبطاطس مقلية. الوسوم

تعتبر الكبدة الاسكندراني من أشهر الأكلات التي يحبها عدد كبير من الأشخاص في مصر، حيث أنها من أشهر الطرق التي يتم تحضير بها الكبدة، وتتميز بطعمها اللذيذ والشهي، ويوجد محلات متخصصة في تحضير هذا النوع فقط، مثل مطاعم الفلاح في الاسكندرية، وبدلاً من الذهاب إليه نقدم لكم أهم التكات والأسرار للحصول على نفس الطعم في البيت بأقل مجهود وفي أسرع وقت. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني طريقة عمل الكبدة الاسكندراني مكونات: نصف كيلو من الكبدة.

حبتان من الفلفل الأخضر مقطعة إلى شرائح.

بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح.

فلفل حامي.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة الحجم من الكمون. طريقة التحضير: نتبل الكمية الموجودة من الكبدة بالملح والفلفل والخل وعصير الليمون والكمون والثوم.

نترك الكبدة في التتبيلة حوالي 30 دقيقة.

في طاسة على نار متوسطة نضع الزيت، وبعد أن يسخن نقوم بإضافة الكبدة.

نقلب باستمرار حتى ينشف الماء تماماً.

نقوم بإضافة شرائح البصل والكزبرة ونستمر في التحريك.

نقلل درجة حرارة النار، ونتركها حتى تستوي.

ثم نقوم بإضافة شرائح الفلفل الأخضر والفلفل الحامي، ونقلب ثم تقدم. طريقة أخرى لعمل الكبدة الاسكندراني في البيت طريقة أخرى لعمل الكبدة الاسكندراني في البيت مكونات التحضير: نصف كيلو من الكبدة مقطعة إلى مكعبات.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

فصين من الثوم مهروسين.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السماق.

فلفل ألوان مقطع إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير: نضع الزيت في طاسة على النار لكي يسخن.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل في الزيت، ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الثوم وشرائح الفلفل الألوان، ونقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضع مكعبات الكبدة.

ونضيف للمكونات الملح والفلفل والسماق والليمون.

نحرك المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد، ونترك الكبدة حتى تستوي تماماً.

ثم نرفعها من على النار وتقدم مع سلطة طحينة وبطاطس مقلية.

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