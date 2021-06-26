وصفة الموز المميزة لأسنان ناصعة البياض بشكل طبيعي خلال دقيقتين

تبييض الأسنان أمر محير ويشغل بال الكثيرين، فالأسنان ناصعة البياض مطلب الكثيرين من الكبار والصغار وذلك لأنها تعزز من مراتب الثقة بالنفس، فالكثير يخجل من الكلام أو الابتسامة وذلك لأن أسنانه تكون ذات لون باهت أو غير طبيعي، ولذلك فإن الكثيرين إما يبحثون في الطرق التقليدية التي قد تضر بالأسنان أو تلجأ إلى الطبيب ومنها تخضع لكورس علاجي تعمل فيه على تنظيف عميق للأسنان وإعادتها للونها الطبيعي المحبب للكثيرين.

الأسنان الصفراء واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه فئة كبيرة جدا من البشر وذلك لأن الأسنان تصطبغ بصبغات متتالية مما يجعل لونها أصفر، ومن أسبابها عدم الاهتمام بغسل الأسنان بعد كل وجبة، التدخين أيضا قد يدفع الأسنان إلى هذا اللون، المأكولات المصبوغة، والمشروبات الغازية، التي تصنع من الأسنان سنة ضعيفة لونها غير طبيعي أو محبذ من البعض، وللتخلص من تلك الأسنان الصفراء بالطرق الآمنة والمضمونة فلابد من استشارة الطبيب لإعطائك دورة علاج مكثفة تعمل على إصلاح جميع عيوب أسنانك، ومن الممكن أن تجرب الطرق التقليدية والتي قد تعطيك نتائج فورية لكنها ستدمر الأسنان فيما بعد أو قد يؤدي ذلك إلى خلع السن بالكامل.

هناك العديد من الطرق التقليدية أو الموجودة في المنزل بالفعل والتي تعمل على تبييض الأسنان ومنها:

قشر الموز

ينفرد قشر الموز بفوائده العديدة والفريدة في تبييض الأسنان، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المعادن الهامة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم (Magnesium)، والتي يتم امتصاصها عن طريق الأسنان، ولتبيض الأسنان عن طريق قشر الموز عليك اختيار القشرة السليمة القوية وتقوم بفرك القشر بالأسنان، مرات متتالية ومنها سيعمل على الحفاظ على الأسنان من تراكم الرواسب وإعادة لونها الأبيض كما كانت.

صودا الخبز

من الطرق المستحدثة في تبييض الأسنان هو صودا الخبز والذي يستعمله الكثيرين في كبديل لمعجون الأسنان مما يساعد على تنظيف الأسنان بشكل كامل وإزالة الرواسب من الأسنان ولكنها ليست آمنة نهائيا على الأسنان لأنها تعمل على إزالة طبقة الميلانين من الأسنان وسيعمل على تكسير الأسنان وسقوطها.