طريقة عمل كلوب ساندويتش أسهل وأسرع ساندويتش

كلوب ساندويتش ، من أسرع وألذ السندويتشات التي يمكن عملها داخل المنزل بمنتهى السرعة ويحبها الكبار والصغار أيضا ، والتي لا تحتاج إلى بذل مجهود كبير، ومن الممكن أن توضع على أي طاولة كنوع من أنواع المقبلات التي تمتاز بشكل رائع وشهي، وتعطي مظهر أنيق وجذاب للمائدة ، ومن الممكن عملها في العديد من المناسبات المختلفة وتنويع شكلها ومحتوياتها بحيث تتناسب مع كافة المناسبات المختلفة، ويمتاز ذلك النوع من السندويتشات بإمكانية تشكيله بسهولة تامة ليتناسب مع ما يتوافر داخل المنزل، واليوم سنتعرف على خطوات عمل الكلوب ساندويتش بالتفصيل ، وكيف يمكننا أن نقوم بالتنويع في عمله بحسب المتواجد وبمنتهى السرعة.

مقادير الكلوب ساندويتش بحسب الرغبة

العديد من الأشياء المختلفة التي من الممكن أن نقوم بوضعها فيه بمنتهى السهولة، وذلك لعمل الشكل الذي نفضله من الساندويتش ونحتاج لعمل الساندويتش المقادير التالية.

كيس خبز التوست

صدر دجاج فيليه

فص ثوم مهروس

زيت زيتون

بابريكا

فلفل اسود

ملح

بيض

ملعقة كبيره من الزبد

مسطردة

ثومية

شرائح من الطماطم

جبن شيدر مبشور

تركي مدخن

خس أو جرجير

طريقة تحضير الكلوب ساندويتش

يمكنك عمله بمنتهى السهولة واليسر، وكل ما علينا فعله هو إحضار خبز التوست . ونقوم بالتخلص من الحواف البنية بالخبز، وبعدها نقوم بتتبيل الدجاج في وعاء بوضع الثوم وزيت الزيتون والبابريكا والفلفل عليها، نضع شرائح الدجاج على الشواية وننتظر حتى تصبح ذهبية اللون ثم نقلبها على الوجه الآخر ونتأكد من نضجها تماما، نقوم بتحميص شرائح التوست حتي تصبح ذهبية اللون، وبعدها نقوم بقلي البيض على مقلاة على النار لعمل شرائح البيض الأومليت.

بعدها نأخذ شرائح التوست ونقوم بدهنها بالثومية والمسطردة، ونضع شرائح الخس والجرير والطماطم بالترتيب الذي نفضله،ثم نقوم بوضع شريحة البيض ثم شريحة من التوست ،ومن ثم التركي المدخن وبعدها شرائح الدجاج ثم الجبن الشيدر، ونضع طبقة أخرى من الخس والتوست في النهاية. نقوم بوضع عود من الخشب وبواسطة سكين حاد نقوم بقطع التوست إلى مثلثين متساويين ورصه في أطباق التقديم بشكل جمالي كما تفضلين.