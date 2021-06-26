أسرار الفازلين للتخلص من شعر العانة على الفور والنتيجة مذهلة من المرة الأولى

هناك عدد كبير للغاية من عمليات البحث التي تتم من قبل السيدات والبنات عن أسرار الفازلين للتخلص من شعر العانة، والتي أثبتت فعالية كبيرة للغاية في التخلص من الشعر الزائد في الجسم والقضاء عليه تماماً من المرة الأولى وبدون ألم، كما أن الفازلين له دور كبير ومهم في التخلص من الاسمرار الموجود في أي منطقة من الجسم مما يعني أنه يقوم بإزالة الشعر وتفتيح لون البشرة في الوقت نفسه، والمذهل في تلك الوصفة أنها لا تتسبب في آلام للبشرة على الرغم من فعاليتها المذهلة.

أسرار الفازلين للتخلص من شعر العانة

يعتبر الفازلين من المكونات الطبيعية التي تمتلك عدد كبير للغاية من الفوائد للبشرة والجسم، وتمده بالكثير من المميزات بدون أعراض جانبية، ولكننا ف الفترة الأخيرة نرغب في التعرف على أسرار الفازلين للتخلص من شعر العانة، وذلك من خلال وصفة طبيعية يتم إعدادها منزلياً، تتكون من العديد من المكونات الطبيعية الجمالية إلى جانب الفازلين، تعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها بعد إزالة الشعر، ومع الاستمرار على تطبيق تلك الوصفة يتم القضاء على الشعر تماماً للأبد، بدون ظهور مرة ثانية.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين.

3 ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقتين كبيرتين من دقيق الحمص.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الفازلين في وعاء زجاجي ورفعه على حمام مائي ساخن للغاية حتى يذوب تماماً. نضيف له بقية المكونات مع التقليب جيداً حتى تتجانس تماماً. التأكد من عدم وجود أي تكتلات في المزيج وذوبانها جميعاً. تطبيق الوصفة على منطقة العانة في اتجاه نمو الشعر وتركها عليه مدة نصف ساعة. نقوم بتدليك المنطقة في حركات دائرية لطيفة تحت الماء وسوف نجد الشعر يتساقط أمامنا.

وصفة زيت السعد والفازلين لإزالة الشعر

يمكننا الاستعانة بزيت السعد للقضاء تماماً على الشعر الزائد من الجسم، فبعد أن نطبق الوصفة السابقة نقوم بتدليك المنطقة المنزوع منها الشعر بالقليل من زيت السعد، وتغطيتها جيداً، ويتم تكرار زيت السعد يومياً وبمجرد تكرار الوصفة مرة أخرى لن يظهر الشعر مرة ثانية.