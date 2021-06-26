طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني فى البيت بدون سحب لون ووصفة سحرية لتقوية وترطيب الشعر

يبحث عنها العديد من الفتيات والراغبين في عمل طلة صيفية متألقة، و الظهور بمظهر أنيق وجديد ومختلف حيث تحب أغلب الفتيات التجديد دوما في إطلاتهم من آن إلى أخر، و من الأمور التي يهتم بها الفتيات هي طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني، دون استخدام مواد صناعية ضارة و بمواد طبيعية مائة بالمائة، و هو الاتجاه العام لأغلب الفتيات و المصفيين هو الاتجاه للمواد الطبيعية، للحصول على درجة لون الشعر المرجوة مع الحفاظ على الشعر وتغذيته وترطيبه، والابتعاد عن المواد المصنعة و الصبغات الكيمائية الضارة، سنعرض لكي سيدتي في مقالنا اليوم السهل الطرق لصبغ الشعر بالون الزيتوني بسهولة في المنزل بنفسك و بدون تكاليف كبيرة.

طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني

طريقة اعدد الصبغة منزليا كي تحصلي على اللون المرجو بمكونات طبيعية بسهولة واحترافية مثل محلات الكوافير ما يلى:

علبة صبغة لون رمادي.

عبوة أخرى من صبغة اللون الأبيض.

معلقة فازلين طبي كبيرة.

قليل من ماء الأكسجين.

بعض القطرات من لون اخضر.

لابد أن نقوم باستخدام جاونت بلاستيكي أو فوطة كبيرة حتى لا تتسخ ملابسك بالصبغة. في إناء معقم نضع الرمادي والبيض ونقوم بخلطهم جيداً جدا حتى يمتزجوا معاً. ثم نقوم بإضافة ماء الأكسجين وقطرات من اللون الخضر وخلط المزيج جيدا حتى يتجانسوا. أضفى الفازلين الطبي في آخر خطوة ونمزجه مع باقي الخليط حتى تحصل على قوام متجانس، وهكذا يكون الخليط قد تم تحضيره. نقسم الشعر إلى أربع أقسام متماثلة ونقوم بفرد الخليط علية بفرشاة صبغ. باستخدام المشط الخشبي الضيق مشطي شعرك حتى تضمني وصول الصبغة لكل الشعر. نقوم باعده عملية فرد الخليط وتمشيط الشعر على باقي أقسام الشعر. لفي شعرك حول راسك وغطى شعرك وتركية لمدة ثلث ساعة. قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر حتى تتخلصي من بقايا الخليط. استعملي بلسم مناسب لشعرك ليكسب شعرك طراوة، وقومي بعمل خليط من زيت الزيتون وزيت السمسم للترطيب ولتقوية الشعر. جففي شعرك جيدا ستلاحظين الفرق واللون ولكن لا تقومي باعده استعمل الوصفة بطريقة متكررة حتى لا تؤثر على صحة شعرك وحيويته.

خطوات صبغ الشعر باللون الزيتوني