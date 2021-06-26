احذر.. أسرار ظهور “الكرش” وطرق التخلص منه

يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور الدهون في منطقة البطن أو ما يطلق عليه مسمى الكرش، ويبحث العديد من الأشخاص عن طرق فقدان الوزن والتخسيس، وذلك من أجل التخلص من منظر الدهون والكرش الذي تكون لديه، لكن يغفل البعض بدون قصد عن معرفة الأسباب الحقيقية لظهور الكرش، حتى يمكن للشخص أن يتجنب هذا الموضوع من البداية.

المنطق يقول أنه يجب القضاء على السبب حتى يزول المرض أو الداء، وكد أكدت بعض الدراسات العلمية الحديثة أن الكرش هو عبارة عن دهون تتراكم حول الأعضاء الداخلية في الجسم ويطلق عليها مسمى الدهون الحشوية، وتتكون الدهون الحشوية نتيجة بعض الأمراض التي يصاب بها جسم الإنسان.

احصل على كرش في 10 أسابيع

أشارت دراسة حديثة نشرتها المجلة العلمية الطبية Clinical Investigation أن سكر الفركتوز يعتبر العامل الأساسي في تخزين وتكوين الدهون الحشوية، وأكدت الدراسة أن تناول الأطعمة المضاف عليها سكر الفركتوز تؤدي إلى تخزين الدهون بشكل مركز وظهور الكرش بصورة واضحة خلال 10 أسابيع فقط.

يتواجد هذا النوع من السكر بصورة طبيعية في العديد من الأطعمة والفواكه ومن أمثلتها التين والتفاح والزبيب والتمر والعسل، كما يتواجد سكر الفركتوز في جميع عصائر الفاكهة الطازجة، ورغم أهمية سكر الفركتوز للجسم حيث يتم هضمه في الكبد وتحويله إلى جلوكوز وأحماض دهنية إلا أنه يجب على الشخص التقليل من الكميات المتناولة منه.

تحذيرات أوروبية أمريكية من سكر الفركتوز

في هذا الشأن يأتي التحذير من المجلس الأوروبي من خطورة المشروبات المحلاة باستخدام سكر الفركتوز وليست المصادر الطبيعية له، حيث أن المشروبات والعصائر المحلاة باستخدامه تعطي كميات كبيرة من الطاقة والسعرات الحرارية أعلى من حاجة جسم الإنسان الطبيعي، وطالما لا يوجد أي نشاط بدني أو رياضي يقابل تلك السعرات سوف تتحول في النهاية إلى زيادة في الوزن ودهون في منطقة البطن خاصة.

كما قامت جمعية القلب الأمريكية بإجراء بحث علمي توصل إلى وجود علاقة مباشرة بين زيادة استهلاك الشخص للمشروبات المحلاة بسكر الفركتوز وزيادة الدهون الحشوية، وقد حذرت الدراسة الأمريكية من خطورة الدهون الحشوية، حيث تؤثر بصورة مباشرة على هرمونات الجسم، كما تساهم في الإصابة بأمراض القلب المختلفة، ووجهت الدارسة نصيحة للجميع بضرورة الحذر بشدة عن تناول المشروبات المحلاة بالسكر مع ضرورة مراقبة الكميات التي تقوم بتناولها.

تأثير الكرش على صحة الإنسان

تربط العديد من الدراسات البحثية بين تراكم الدهون في منطقة البطن وظهور الكثير من المشاكل الصحية للإنسان، على الأقل تزيد فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، ومن أبرز الأمراض المرتبطة بالسمنة هي مرض السكر من النوع الثاني، الأمراض القلبية خاصة في شرايين القلب، كما تؤثر الدهون بصورة واضحة على مدي قدرة جهاز الكلي في التعامل مع العناصر الضارة في الجسم.