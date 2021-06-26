طريقة عمل الشيش طاووك الأصلي باللحمة والفراخ والطعم لذيذ وحصري

طريقة عمل الشيش طاووك هي من الأكلات الخفيفة التي يعشق تناولها بالأخص أصحاب الحمية الغذائية، التي تخلو من أي دهون وتبحث جميع النساء عن الوجبات الخفيفة خصوصاً في فصل الصيف. الشيش طاووك عبارة عن قطع صغيرة من اللحم أو الدجاج المتبل، بالبهارات المفضلة وتعد سواء كانت مشوية أو مقلية، بقليل من الزيت النباتي أو زيت الزيتون. ويقدم بجانبها الكبسة أو المكرونة والسلطات. يعشق الأطفال والكبار تناوله خارج المنزل لتميزها بمذاق خاص

طريقة عمل الشيش طاووك الأصلي

الشيش طاووك يحتوي على نسبة عالية من البروتين سواء كانت في اللحوم أو الدجاج، نسبة السعرات الحرارية قليلة جداً، من مكونات الشيش الفلفل الحلو الملون وله فوائد عديدة منها يقوي جهاز المناعة في جسم الأنسان، تحمي الجسم من الأصابة بأنيميا فقر الدم، مفيد للمرأة الحامل وحنينها لإحتوائه على حمض الفوليك،مثالي لخسارة الوزن الزائد لأحتواه على الكربوهيدرات، يحتوي على فيتامين ج، هـ، ك 1. ومن فوائد البصل يخفض نسبة الكوليسترول في الدم يسهل عملية الهضم، يحتوي على نسبة عالية من مضادات الآكسدة.

طريقة عمل الشيش طاووك باللحمة

المكونات

كيلو لحم بتلو.

حبتان فلفل ألوان أحمر مقطعة مكعبات وسط.

حبتان فلفل ألوان أصفر مقطعة مكعبات وسط.

حبتان فلفل رومي مقطعة مكعبات وسط.

ثلاث حبات بصل مقطع مكعبات وسط.

طماطم شيري.

مكونات التتببله.

كوب كبير ماء بصل.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف كوب زيت.

نصف كوب خل.

نصف كوب شيلي صوص.

أو كاتشب حار.

ملعقتان كبيرة صويا صوص

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

ملعقة كبيرة زعتر فريش أو ناشف.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

أعواد خشبية.

طريقة التحضير

نحضر بولة كبيرة عميقة.

نضع ميه بصل، زيت، خل.

نضيف التوابل الجافة، ملح.

نضيف الشيلي صوص أو الكاتشب الحار، صويا صوص، عصير البرتقال.

نقلب جميع المكونات جيدا.

نضع مكعبات اللحمة ونقلها في الصوص جيدا.

نتركها في الثلاجة ليلة كاملة للحصول على طعم رائع.

نحضر الأهواء الخشبية.

نضع مكعب من البصل، مكعبات من الفلفل الألوان.

نضع قطعة من اللحمة، طماطم شيري.

نكرر العملية في جميع الأعواد الخشبية.

ندهن الجيريل قليلا من الزيت.

نرص الأعواد الخشبية في الجيريل.

نترك اللحمة على الجيريل حتى تأخذ اللون البني.

نقلبها على الوجه الأخر حتى تصبح لونها بني.

نغلق غطاء الجيريل ونتركها لمدة دقيقه على النار.

ترفع وترص في أطباق التقديم.

تقدم بجانبها البطاطس المقرمشة.

نخلط في بولة كبيرة كاتشب ومايونيز بكميات متساوية.

يصب في بولات التقديم ويقدم.

طريقة عمل الشيش طاووك بالفراخ

المكونات

كيلو أوراك فراخ مخلية ( شيش طاووك ).

ملعقة كبيرة خل.

نصف علبة زبادي.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة جنزبيل.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ربع ملعقة صغيرة بصل بودر.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

طماطم شيري صغيرة.

أو أربع حبات طماطم.

حبتان كبيرة بصل.

حبتان فلفل ألوان أصفر.

حبتان فلفل ألوان أحمر.

حبتان فلفل رومي أخضر.

أسياخ شيش طاووك رفيعة.

فحم.

طريقة التحضير