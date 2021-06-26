طريقة عمل الآيس كريم بدون كريمة بطعم لذيذ وروعة مثل الجاهز

تبحث الأمهات عن طريقة عمل الآيس كريم بدون كريمة، حيث يعتبر من أكثر أنواع التحلية التي يقبل الأطفال على تناولها، ويعتبر الآيس كريم مصدراً مهم للطاقة، حيث يحتوي على الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، كما أنه يعد مصدر غني بالكالسيوم والفوسفور، هذا بالإضافة إلى أنه مصنوع من اللبن الذي يحتوي على التريبتوفان، الذي يعتبر مهدئ طبيعي يساعد على تقليل التوتر، وينصح بعدم تناول المثلجات المكشوفة وغير مضمونة المصدر، ومن الأفضل صنعها بالمنزل لضمان نظافتها، ويجب علينا عدم الإفراط في تناول الآيس كريم حيث يؤدي إلى زيادة الوزن، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الآيس كريم بدون كريمة وبطعم مثل الجاهز.

مكونات الآيس كريم بدون كريمة

تتميز مكونات الآيس كريم بدون كريمة بأنها متوفرة في المطبخ، وبقيمتها الغذائية العالية التي تفيد أطفالنا وتساعدهم على النمو، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:-

2 كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر.

كوب حليب مجفف.

2 ملعقة كبيرة ونصف من النشا .

ربع كوب حليب (لإذابة النشا).

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة العمل

تعتبر طريقة عمل الآيس كريم بدون كريمة من أسهل الوصفات، التي يمكن تحضيرها بسرعة وتقديمها لأطفالنا وخاصة في الصيف، الذي يزداد فيه الإقبال على تناول المثلجات، وسوف نقدم لكم خطوات العمل وهى كالتالي:-

نخلط كوب من الحليب المجفف مع نصف كوب سكر. نضيف 2 كوب من الحليب على السكر والحليب المجفف مع التقليب، ثم نرفع المكونات على نار هادئة. نستمر في تقليب المكونات على النار حتى الغليان، ونتركها تغلي لمدة عشر دقائق مع التقليب. نذوب النشا في ربع كوب من الحليب البارد، ثم نضيفها على المكونات السابقة. نترك الخليط على النار لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا. نطفئ النار ونترك الخليط ليبرد تماماً، بعد ذلك نضع الآيس كريم في الخلاط ونخفقه جيداً. نضع الآيس كريم في الفريزر لمدة ساعتين، ثم يتم إخراجه من الفريزر ونكرر عملية الخفق بالخلاط. ندخل الآيس كريم مرة أخرى إلى الفريزر لمدة أربع ساعات، ويصبح بعدها جاهز للتقديم.

آيس كريم الشوكولاتة

تتعدد نكهات الآيس كريم ومنها المانجو والفراولة والشوكولاتة، ويمكننا صنع آيس كريم الشوكولاتة بنفس خطوات العمل السابقة، ولكن يتم استبدال الفانيليا ب100 جرام من الشوكولاتة، مع تكرار نفس الخطوات السابقة.