خبز بالثوم منال العالم مع المايونيز والبقدونس بالخطوات سهل وسريع

خبز بالثوم منال العالم ، بأسهل الخطوات وبأنواع بسيطة من المقادير والمكونات، المتاحة في كل مطابخنا، فقط اتبعي الخطوات لعمل أشهى خبز بالثوم جاهز، وهو عبارة عن مقبلات إيطالية الأصل، وانتقلت عن طريق المهاجرين ومحبي السياحة والسفر، إلى بلداننا العربية، واشتهرت بها العديد من المطاعم، بل وتمت إضافة بعض المقادير، والطرق المختلفة لصنعها وتحضيرها ومنها؛ خبز بالثوم والجبن والمايونيز، و خبز بالثوم والبقدونس، وخبز بالثوم والزعتر، وخبز بالثوم والجبن السائل، خبز بالثوم بدون جبن. ويمكنك في حالة إذا أردت الحصول على خبز بالثوم يومي، أن تقومين بإعداده وتحضيره مثل خبز بالثوم جاهز في المنزل.

خبز بالثوم والجبن أو ما يعرف باسم خبز التوست، هو أحد أنواع الخبز المعروفة، ويتميز بأنه يمكنك استخدامه في وجبة الفطور، أو يمكنك الحصول عليه كسناكس بين الوجبات خلال اليوم، ويمكنك أيضًا استخدامه أثناء العمل في منتصف يومك، أو بدايته فهو مشبع جدًا ومغذي ويناسب العاملين، وكذلك الطلاب الجامعيين، ومن يقضون أوقاتًا طويلة خارج المنزل. وبالطبع لا يضاهي أنواع خبز أخرى مثل ؛ خبز البراتا الجاهز بالدجاج ، أو خبز التورتيلا أو خبز الصاج، المستخدم في طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا ، ومن أشهر المعجنات التي أعدتها الشيف منال العالم، طريقة عمل عجينة السمبوسك السعودي، وخبز بالثوم منال العالم.

كوبان ونصف طحين.

¾ ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

¼ ملعقة بيكربونات صودا صغيرة.

3 ملاعق كبيرة ثوم مهروس جيدًا.

ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب من زيت ذرة.

¼ كوب زبادي.

ملعقة سمن صغيرة.

كزبرة مفرومة بمقدار ربع كوب.