السر الياباني لتظهري أصغر 10 سنوات بشرة صافية موحدة اللون بدون تجاعيد تماماً، وصفة يابانية لإزالة التجاعيد، للقضاء نهائياً على التجاعيد في أماكن عديدة منها حول العين والفم والجبهة، حيث تسعى كل سيدة إلى أن تظهر دائماً أصغر سناً مع بشرة بنعومة الأطفال، وهذا هو سر جمال السيدة اليابانية التي تسعى كل عربية إلى الوصول إليه، السر الياباني لتظهري أصغر 10 سنوات بشرة صافية موحدة اللون بدون تجاعيد تماماً.

السر الياباني لتظهري أصغر 10 سنوات

تتكون وصفة التجاعيد من العناصر التالية :

شرائح من شحم الخروف أو البقر، يعزز الشحم الحيواني إنتاج الكولاجين بالبشرة ويحارب التجاعيد، كذلك يعمل على تبييض وتفتيح البشرة كما ينقيها من الشوائب ويمنح البشرة نضارة وترطيب ونعومة فائقة.

ثلاثة ملاعق من عصير الليمون الحامض ويمكنك استبداله بعصير البرتقال.

ملعقتين من نشا الذرة.

ملعقة من دقيق الأرز.

ملعقة من الحليب المجفف.

طريقة تحضير وصفة التجاعيد

حضري شرائح قليلة من شحم الخروف ثم قومي ببشرها ليتم الحصول على مبشور الشحم، كما يمكنك أيضاً تقطيع الشحم بدلاً من بشره، بعد ذلك ضعي الشحم المقطع أو المبشور في مقلاة، ثم قومي بتذويب الشحم على نار هادئة مع التحريك من حينٍ لآخر، بعد إذابة الشحم ليصبح مثل الزيت تُرفع المقلاة بعيداً عن النار، وبعد تحضير وصفة تفتيح البشرة وتوحيد اللون قومي بتصفية الشحم المذاب جيداً.

ثم يوضع في وعاء ثم أضيفي عصير الليمون ثم يتم الخلط جيداً، أضيفي مقدار نشا الذرة للخليط واخلطي جيداً حتى تمام التجانس، بعد ذلك أضيفي مقدار دقيق الأرز و امزجي جيداً، يُضاف مقدار الحليب المجفف بعد ذلك مع الخلط جيداً، يتم التقليب جيداً حتى يصبح الخليط على شكل كريم ثم يترك قليلاً حتى تتفاعل المكونات، للحصول على الوصفة اليابانية الشهيرة للقضاء على التجاعيد بأسهل طريقة.

إستخدام الوصفة اليابانية

يدهن الكريم على بشرة نظيفة في المساء ويترك حتى الصباح، يدهن جيداً حتى تمتصه البشرة، في الصباح يغسل الوجه جيداً، كما يمكنك تطبيق الكريم كقناع لمدة 20 دقيقة فقط ثم يتم غسل الوجه، بعد غسل الوجه مباشرة ستحصلين على نتيجة فورية، ستصبح بشرتك مشدودة بدون تجاعيد ومع تكرار إستخدامها ستختفي التجاعيد نهائياً لتحضير السر الياباني لبشرة أصغر سناً 10 سنوات، واحتفظي بالخليط في علبة زجاجية نظيفة وتُحفظ في الثلاجة، يبقى صالح للاستخدام مدة 15 يوماً.