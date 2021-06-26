إرشادات يجب اتباعها عند التعامل مع مريض الوسواس القهري، من المهم التعرف عليها في حال إصابة أحد المقربين بهذا المرض النفسي حتى لا يكون السبب في تفاقم الحالة، كما أن التعامل مع مرضى الأمراض النفسية ينطوي على كثير من الصعوبات والمشاكل التي يمكن تداركها، وأبرز تلك الإرشادات دوت الخليج:

إرشادات يجب اتباعها عند التعامل مع مريض الوسواس القهري:

ذكر موقع وزارة الصحة السعودية أن الوسواس القهري نوع من الاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق، يصاب مرضاه بمخاوف غير منطقية أو ما تسمى بمخاوف وأفكار وسواسية تجعل المريض يكرر بعض التصرفات إجباريًا وقهريا، ولمساعدته في التغلب على ذلك يجب إتباع الآتي:

فهم طبيعة المريض وقراءة المعلومات المهمة عنه لفهم مايمر به مريض الوسواس القهري.

التحلي بالصبر عند التعامل مع مرضى الوسواس القهري وعدم تحميل النفس فوق طاقتها.

التعامل بجدية مع ما يمر به مريض الوسواس القهري وعدم الاستخفاف بم يقوم به.

مساعدة المريض في تنفيذ بعض الأمور التي يمكن أن تخفف عنه وسؤاله عما يمكن أن يسهل أمور حياته.

قد يتسبب مريض الوسواس القهري ببعض الأخطاء أو الحوادث نتيجة تصرفاته فيجب عدم تحميله الخطأ كاملا.

مساعدة المريض بالتفكير بشكل جيد وسؤاله عن سبب تكراره لبعض الأمور وما الهدف منها.

طمأنته في حال سأل عن بعض الأمور التي يمكن أن تسبب له غضب مثل نظافة الأماكن و الأشياء.

مساعدة المريض على مقاومة بعض الأفعال القهرية.

الدعم النفسي لمريض الوسواس القهري مهم.

مساعدة مريض الوسواس القهري على الخروج من العزلة.

تحفيز وتشجيع المريض على متابعة الجلسات العلاجية أو البدء بها مع الطبيب المختص.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.