مرض الربو هو مرض مزمن يصيب الجهاز التنفسي ويختلف في حدته حسب عمر المريض ومدة الإصابة، ومدى الإلتزام بالأمور التي تحول دون تكرار نوباته وطول وقتها، ومنها التغذية. فهنالك أطعمة تناسب مرضى الربو، وهنالك أطعمة لا تناسبهم ويمكن أن تسبب تدهور في الحالة الصحية.

وتلك الأطعمة وردت في عدد من المواقع الطبية الموثوقة، جمعناها لكم في التالي.

أطعمة لا تناسب مرضى الربو:

جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، أن هنالك أطعمة تثير حساسية الصدر وتضر مرضى الربو وهي:

عصير الليمون الاصطناعي.

الفواكه المجففة مثل المشمش والزبيب والكرز.

الجمبري المجمد بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة السلفا التي تزيد من الربو.

المخللات الجاهزة لاحتوائها على مواد حافظة.

الأطعمة المعلبة والمجمدة بسبب احتوائها على مادة الكبريتيت والتي تؤثر على التنفس.

الطماطم.

منتجات الصويا.

الفول السوداني.

القمح فهو يحتوي على بروتين الجلوتين الذي يضر مرضى الربو.

السلمون والمحار.

الخس.

الثوم والثوم المعمر.

البيض.

نشا الذرة.

الهليون.

الشعير.

الأجبان.

الملح والأطعمة المليئة بالصوديوم.

الوجبات الخفيفة والحلويات كونها مليئة بمحسنات الطعم والألوان الصناعية والمواد الحافظة.

كما أن أي شخص مصاب بأي حساسية من طعام سواء حساسية جلدية أو حساسية أنف، يمكن أن يؤثر ذلك الطعام أيضًا على نوبات الربو ويزيد منها ويسبب حساسية في الصدر.

مشروبات لا تناسب مرضى الربو:

ومن المشروبات التي تضر مرضى الربو وتساهم في تفاقم نوبة الربو أو تؤثر على عملية التنفس وتثير حساسية الصدر:

المشروبات الغازية.

مشروبات الطاقة.

المشروبات الكحولية.

المشروبات المحلاة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.